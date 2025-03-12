Ким Чен Ын замаскировал ядерный бункер под полем для гольфа

Спутниковые снимки обнаружили, что Ким Чен Ын замаскировал новый ракетный пусковой комплекс под гольфовое поле. Это может осложнить его обнаружение и наблюдение из воздуха.
Главные тезисы
- Ким Чен Ын использует гольфовое поле для маскировки подземных бункеров с пусковыми установками и ракетами.
- Спутниковые снимки показывают, что поля для гольфа были построены поверх секретных объектов в Северной Корее.
- Скрытность ядерного бункера под полем для гольфа усложняет его обнаружение из воздуха и наблюдение.
Ким Чен Ын спрятал ядерный бункер
По данным издания, Ким Чен Ын достаточно оригинально спрятал свои подземные бункеры для пусковых установок и ракет. По всей вероятности, они скрыты под полем для гольфа, которое расположилось на месте снесенного зимнего дворца.
В частности, на спутниковых снимках видно место, где располагался дворец к югу от Пхеньяна.
Сначала комплекс похож на частное поле для гольфа, однако во время более тщательного рассмотрения появляются доказательства того, что это место используют для сокрытия секретных северокорейских пусковых установок и ракет.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-