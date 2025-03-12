Ким Чен Ын замаскировал ядерный бункер под полем для гольфа
Категория
Мир
Дата публикации

Ким Чен Ын замаскировал ядерный бункер под полем для гольфа

Ким Чен Ын
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Источник:  Daily Mail

Спутниковые снимки обнаружили, что Ким Чен Ын замаскировал новый ракетный пусковой комплекс под гольфовое поле. Это может осложнить его обнаружение и наблюдение из воздуха.

Главные тезисы

  • Ким Чен Ын использует гольфовое поле для маскировки подземных бункеров с пусковыми установками и ракетами.
  • Спутниковые снимки показывают, что поля для гольфа были построены поверх секретных объектов в Северной Корее.
  • Скрытность ядерного бункера под полем для гольфа усложняет его обнаружение из воздуха и наблюдение.

Ким Чен Ын спрятал ядерный бункер

По данным издания, Ким Чен Ын достаточно оригинально спрятал свои подземные бункеры для пусковых установок и ракет. По всей вероятности, они скрыты под полем для гольфа, которое расположилось на месте снесенного зимнего дворца.

В частности, на спутниковых снимках видно место, где располагался дворец к югу от Пхеньяна.

Спутниковые снимки

Сначала комплекс похож на частное поле для гольфа, однако во время более тщательного рассмотрения появляются доказательства того, что это место используют для сокрытия секретных северокорейских пусковых установок и ракет.

Анализ изображений показывает, что поля для гольфа были построены с бетонным основанием в июне, а затем покрыты тонким слоем грунта, на котором затем вырос газон.

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