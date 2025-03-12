Кім Чен Ин замаскував ядерний бункер під полем для гольфу

Супутникові знімки виявили, що Кім Чен Ин замаскував новий ракетний пусковий комплекс під гольфове поле. Це може ускладнити його виявлення та спостереження з повітря.
Головні тези:
- Кім Чен Ин замаскував новий ракетний пусковий комплекс під гольфове поле, що може ускладнити його виявлення з повітря.
- Підземні бункери для пускових установок та ракет були оригінально сховані під полем для гольфу на місці колишнього зимового палацу.
- Аналіз супутникових знімків підтверджує, що поля для гольфу були створені для приховування секретних пускових установок та ракет Північної Кореї.
Кім Чен Ин сховав ядерний бункер
За даними видання, Кім Чен Ин досить оригінально сховав свої підземні бункери для пускових установок і ракет. Ймовірно, вони приховані під полем для гольфу, яке розташувалося на місці знесеного зимового палацу.
Зокрема на супутникових знімках видно місце, де розташовувався палац на південь від Пхеньяна.
Спершу комплекс схожий на приватне поле для гольфу, однак під час уважнішого розгляду з'являються докази того, що це місце використовують для приховування секретних північнокорейських пускових установок і ракет.
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