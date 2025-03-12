Кім Чен Ин замаскував ядерний бункер під полем для гольфу

Супутникові знімки виявили, що Кім Чен Ин замаскував новий ракетний пусковий комплекс під гольфове поле. Це може ускладнити його виявлення та спостереження з повітря.

Кім Чен Ин сховав ядерний бункер

За даними видання, Кім Чен Ин досить оригінально сховав свої підземні бункери для пускових установок і ракет. Ймовірно, вони приховані під полем для гольфу, яке розташувалося на місці знесеного зимового палацу.

Зокрема на супутникових знімках видно місце, де розташовувався палац на південь від Пхеньяна.

Супутникові знімки

Спершу комплекс схожий на приватне поле для гольфу, однак під час уважнішого розгляду з'являються докази того, що це місце використовують для приховування секретних північнокорейських пускових установок і ракет.