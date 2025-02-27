КНДР додатково відправила військових на Курщину — що відомо

Розвідка Південної Кореї має інформацію про направлення режимом КНДР додатково більш як 1000 військових для підтримки війни Росії проти України, яких уже перекинули на лінію фронту у Курській області РФ.

КНДР відправила понад тисячу солдатів на підмогу Росії

Після приблизно місячного затишшя північнокорейські війська з початку лютого повернуті у прифронтові райони Курської області. Відбулося розгортання додаткових військ КНДР, точна чисельність яких встановлюється, — заявили в розвідслужбі.

Наразі відомство працює над встановленням точної кількості військових, яких Пхеньян додатково надіслав на російську війну проти України.

Водночас південнокорейські військові офіційні особи заявили про виявлені розвідкою ознаки того, що режим Північної Кореї цього року вже направив до Росії понад 1000 додаткових військ. Поширити

Зазначається, що розвідувальне відомство Сеула взяло до уваги повідомлення, що циркулюють у медіа, про перекидання до Росії у період із січня по лютий другого північнокорейського контингенту чисельністю від 1000 до 3000 осіб, яких за допомогою російських вантажних кораблів та військових літаків уже перекинули до Курської області.

Минулого року КНДР направила близько 11 тисяч військових до Росії, з яких у боях в Курській області, за оцінками південнокорейської розвідки, щонайменше 300 загинули та ще близько 2700 отримали поранення.

Через великі втрати північнокорейський контингент у середині січня був виведений із зони бойових дій для перегрупування та відновлення.