КНДР дополнительно отправила военных на Курщину — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР дополнительно отправила военных на Курщину — что известно

военные КНДР
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Источник:  Yonhap

Разведка Южной Кореи располагает информацией о направлении режимом КНДР дополнительно более 1000 военных для поддержки войны России против Украины, уже переброшенных на линию фронта в Курской области РФ.

Главные тезисы

  • КНДР направила более 1000 военных на поддержку войны России против Украины в Курской области.
  • Разведка Южной Кореи фиксирует усиление военного присутствия из Северной Кореи в районе конфликта.
  • В прошлом году КНДР отправила около 11 тысяч военных в Россию.

КНДР отправила более тысячи солдат на помощь России

После примерно месячного затишья северокорейские войска с начала февраля возвращены в прифронтовые районы Курской области. Состоялось развертывание дополнительных войск КНДР, точная численность которых устанавливается, — заявили в разведслужбе.

В настоящее время ведомство работает над установлением точного количества военных, которых Пхеньян дополнительно направил на российскую войну против Украины.

В то же время, южнокорейские военные официальные лица заявили о выявленных разведкой признаках того, что режим Северной Кореи в этом году уже направил в Россию более 1000 дополнительных войск.

Отмечается, что разведывательное ведомство Сеула приняло во внимание циркулирующие в медиа сообщения о переброске в Россию в период с января по февраль второго северокорейского контингента численностью от 1000 до 3000 человек, которых с помощью российских грузовых кораблей и военных самолетов уже перебросили в Курскую область.

В прошлом году КНДР направила около 11 тысяч военных в Россию, из которых в боях в Курской области, по оценкам южнокорейской разведки, по меньшей мере 300 погибли и еще около 2700 получили ранения.

Из-за больших потерь северокорейский контингент в середине января был выведен из зоны боевых действий по перегруппировке и восстановлению.

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