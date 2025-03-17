КНДР зухвало заявила про продовження ядерної програми на тлі заяви G7

Північна Корея розкритикувала спільну заяву міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) із закликом відмовитися від ядерної зброї. Офіційний Пхеньян натомість заявив про намір лише посилювати свої ядерні можливості.

КНДР посилює свої ядерні можливості

Так, КНДР 17 березня відреагували на спільну заяву вищих дипломатів держав розвинутої економіки після зустрічі в Ла-Мальбе (Канада) минулої п'ятниці, де глави МЗС країн групи G7 закликали Північну Корею до денуклеаризації та засудили військову допомогу Росії для підтримки війни проти України.

Що саме вказувалося у заяві "Великої сімки":

6. Ми засудили надання Росії військової допомоги Корейською Народно-Демократичною Республікою та Іраном, а також постачання компонентів подвійного призначення Китаєм, який зіграв вирішальну роль у війні Росії та у відновленні її збройних сил. Ми підтвердили наш намір продовжувати вживати заходів проти цих третіх країн...

17. Ми вимагаємо, щоб Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) відмовилася від усієї своєї ядерної зброї та всієї іншої зброї масового знищення, а також від своїх програм балістичних ракет відповідно до всіх відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН...

У міністерстві закордонних справ КНДР стверджують, що країна здійснює свої "суверенні права".

Північнокорейське центральне інформаційне агентство (KCNA) також навело заяву зовнішньополітичного представництва країни із твердженням, що начебто саме G7 зосереджується на "незаконному та зловмисному розповсюдженні ядерної зброї" під приводом обміну ядерним озброєнням або забезпечення розширеного стримування.

G7, яка перетворилася на ядерну злочинну групу, яка серйозно загрожує глобальному миру та безпеці, повинна повністю відмовитися від своїх анахронічних амбіцій щодо ядерної гегемонії, перш ніж говорити про чиюсь "денуклеаризацію" та "демонтаж ядерного озброєння.

Також у Північній Кореї заявили про намір "постійно оновлювати та зміцнювати свої ядерні збройні сили як якісно, ​​так і кількісно у відповідь на ядерну загрозу ззовні, як це передбачено її конституцією та іншими внутрішніми законами".