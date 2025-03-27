КНДР значительно усилила военную помощь России — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

КНДР значительно усилила военную помощь России — что известно

Ын
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Источник:  AP News

По данным Южной Кореи, в январе и феврале КНДР направила в Россию еще около 3 тыс. солдат. Северная Корея также отправляет больше ракет, артиллерийского оборудования и боеприпасов, чтобы помочь России.

Главные тезисы

  • КНДР направила в Россию значительное количество солдат, военной техники и боеприпасов для оказания помощи в военных действиях.
  • Северная Корея активно участвовала в войне против Украины, направляя большие силы боеприпасов в битву в Курской области.
  • Северокорейский диктатор Ким Чен Ин выразил поддержку войне России против Украины встрече с российским военным чиновником.

КНДР увеличила поставки оружия России

Ким Чен Ын усиливает военную помощь России, отправляя солдат, ракеты и артиллерию. Северокорейские войска несут тяжелые потери, но Кремль требует еще больше.

Военная техника, отправленная Северной Кореей в Россию, включает в себя "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня.

Северная Корея направила около 11 тыс. военных для участия в войне против Украины, что стало ее первым участием в крупномасштабном конфликте после Корейской войны 1950-1953 годов.

По оценкам Объединенного комитета начальников штабов Сеула, около 4 тыс. из них были убиты или ранены.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи связывала высокие потери Северной Кореи с трудностями войск в адаптации к беспилотникам и другим элементам современной войны. Северокорейские войска еще более ущемлены грубой тактикой их русских командиров, отправлявших их в штурмы без поддержки огнем.

Однако представители украинских военных и разведывательных служб подсчитали, что северокорейцы приобретают важный боевой опыт и играют ключевую роль в стратегии России для войны против Украины, бросая большие силы в битву в Курской области.

Южнокорейский военный отчет появился после того, как северокорейский диктатор Ким Чен Ын выразил свою непоколебимую поддержку войне России против Украины во время встречи с российским военным чиновником Сергеем Шойгу на прошлой неделе в Пхеньяне.

Государственные медиа сообщили, что Ким и Шойгу подтвердили свою приверженность соблюдению большого договора о взаимной обороне, подписанного в прошлом году.

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