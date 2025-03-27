КНДР значно посилила військову допомогу Росії — що відомо

За даними Південної Кореї, у січні та лютому КНДР направила до Росії ще близько 3 тис солдатів. Північна Корея також відправляє більше ракет, артилерійського обладнання та боєприпасів, щоб допомогти Росії.

КНДР збільшила постачання зброї Росії

Кім Чен Ин посилює військову допомогу Росії, відправляючи солдатів, ракети та артилерію. Північнокорейські війська зазнають важких втрат, але Кремль вимагає ще більше.

Військова техніка, відправлена Північною Кореєю в Росію, включає "значну кількість" балістичних ракет малої дальності, 170-міліметрові самохідні гаубиці і близько 220 одиниць 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню.

Північна Корея направила близько 11 тис військових для участі у війні проти України, що стало її першою участю у великомасштабному конфлікті після Корейської війни 1950-1953 років.

За оцінками Об'єднаного комітету начальників штабів Сеула, близько 4 тис з них були вбиті або поранені.

Раніше Національна розвідувальна служба Південної Кореї пов'язувала високі втрати Північної Кореї з труднощами військ в адаптації до безпілотників та інших елементів сучасної війни. Північнокорейські війська ще більше ущемлені грубою тактикою їхніх російських командирів, які відправляли їх у штурми без підтримки вогнем.

Проте представники українських військових і розвідувальних служб підрахували, що північнокорейці набувають важливого бойового досвіду і відіграють ключову роль у стратегії Росії для війни проти України, кидаючи великі сили в битву в Курській області.

Південнокорейський військовий звіт з'явився після того, як північнокорейський диктатор Кім Чен Ин висловив свою непохитну підтримку війні Росії проти України під час зустрічі з російським військовим чиновником Сергієм Шойгу минулого тижня в Пхеньяні. Поширити

Державні медіа повідомили, що Кім і Шойгу підтвердили свою прихильність дотриманню великого договору про взаємну оборону, підписаного минулого року.