КНДР заробила майже 20 млрд дол на постачанні озброєння Росії
Категорія
Світ
Дата публікації

КНДР заробила майже 20 млрд дол на постачанні озброєння Росії

Кім
Read in English
Джерело:  online.ua

Північна Корея заробила приблизно 20 млрд дол на військовій підтримці Росії. Про це йдеться у звіті південнокорейського аналітичного центру KIDA.

Головні тези:

  • За даними KIDA, Північна Корея заробила 20 млрд дол на військовій підтримці Росії включаючи постачання зброї та боєприпасів.
  • Відповідно до звіту, Пхеньян отримав доходи на суму 19,2 млрд дол від Росії, включаючи передачу технологій та внесок робочої сили.

КНДР заробила 20 млрд дол на військовій підтримці Росії

У звіті, опублікованому на початку цього місяця, Корейський інститут оборонного аналізу (KIDA), який фінансується урядом Південної Кореї, оцінив, що Північна Корея отримала найбільшу вигоду від надсилання боєприпасів і постачання, оцінивши її доходи приблизно в 19,2 млрд дол.

Згідно зі звітом, Пхеньян також заробив ще 630 мільйонів доларів від передачі технологій і 280 мільйонів доларів від внеску робочої сили.

У KIDA підрахували, що Північна Корея поставила Росії близько 21 тис контейнерів зі зброєю та боєприпасами морем, включаючи 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети малої дальності KN-23 і РПГ.

При цьому аналітики посилались на супутникові та розвідувальні зображення. Зазначається, що додаткові поставки могли здійснюватися наземним і повітряним транспортом.

Оцінка доходів від розгортання військ КНДР ґрунтується на повідомленнях, що російська влада виплачує 11 тис північнокорейським солдатам, які були направлені до Росії, місячну зарплату в розмірі близько 2 000 доларів разом із одноразовою премією.

Зазначається, що Пхеньян, як вважають, утримує частину цих платежів перед тим, як передати решту своїм військам.

Згідно з KIDA, замість отримання прямих грошових виплат значна частина компенсації за підтримку Північної Кореї, ймовірно, виплачується через бартерні угоди або обміни в натуральній формі.

Очікується, що пріоритетом для Пхеньяна стане отримання від Росії передових військових технологій і стратегічного озброєння. До них відноситься потенційна передача знань або компонентів для атомних підводних човнів і сучасних винищувачів.

KIDA також відзначає інші ознаки нещодавньої технологічної допомоги з боку Росії, оскільки минулого місяця Північна Корея продемонструвала нові системи озброєння, включаючи боєприпаси зі штучним інтелектом, бортовий літак раннього попередження та управління та новий розвідувальний дрон.

Окрім посилення військового потенціалу Північної Кореї, KIDA оцінює, що підтримка Росії сприяє консолідації режиму Кім Чен Ина та його здатності підтримувати внутрішню стабільність.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР лякає світ використанням крилатих ракет з ядерними боєголовками
ракета
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР зухвало заявила про продовження ядерної програми на тлі заяви G7
КНДР
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
КНДР значно посилила військову допомогу Росії — що відомо
Ин

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?