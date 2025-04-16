КНДР заробила майже 20 млрд дол на постачанні озброєння Росії

Північна Корея заробила приблизно 20 млрд дол на військовій підтримці Росії. Про це йдеться у звіті південнокорейського аналітичного центру KIDA.
Головні тези:
- За даними KIDA, Північна Корея заробила 20 млрд дол на військовій підтримці Росії включаючи постачання зброї та боєприпасів.
- Відповідно до звіту, Пхеньян отримав доходи на суму 19,2 млрд дол від Росії, включаючи передачу технологій та внесок робочої сили.
КНДР заробила 20 млрд дол на військовій підтримці Росії
У звіті, опублікованому на початку цього місяця, Корейський інститут оборонного аналізу (KIDA), який фінансується урядом Південної Кореї, оцінив, що Північна Корея отримала найбільшу вигоду від надсилання боєприпасів і постачання, оцінивши її доходи приблизно в 19,2 млрд дол.
Згідно зі звітом, Пхеньян також заробив ще 630 мільйонів доларів від передачі технологій і 280 мільйонів доларів від внеску робочої сили.
У KIDA підрахували, що Північна Корея поставила Росії близько 21 тис контейнерів зі зброєю та боєприпасами морем, включаючи 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, протитанкові ракети Bulsae-4, балістичні ракети малої дальності KN-23 і РПГ.
Оцінка доходів від розгортання військ КНДР ґрунтується на повідомленнях, що російська влада виплачує 11 тис північнокорейським солдатам, які були направлені до Росії, місячну зарплату в розмірі близько 2 000 доларів разом із одноразовою премією.
Зазначається, що Пхеньян, як вважають, утримує частину цих платежів перед тим, як передати решту своїм військам.
Згідно з KIDA, замість отримання прямих грошових виплат значна частина компенсації за підтримку Північної Кореї, ймовірно, виплачується через бартерні угоди або обміни в натуральній формі.
Очікується, що пріоритетом для Пхеньяна стане отримання від Росії передових військових технологій і стратегічного озброєння. До них відноситься потенційна передача знань або компонентів для атомних підводних човнів і сучасних винищувачів.
KIDA також відзначає інші ознаки нещодавньої технологічної допомоги з боку Росії, оскільки минулого місяця Північна Корея продемонструвала нові системи озброєння, включаючи боєприпаси зі штучним інтелектом, бортовий літак раннього попередження та управління та новий розвідувальний дрон.
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