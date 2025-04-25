Росія збільшила виробництво балістичних ракет — допомагає КНДР
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Росія збільшила виробництво балістичних ракет — допомагає КНДР

ракета
Джерело:  Еспресо

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що північнокорейська оборонна промисловість функціонує як філія російської.

Головні тези:

  • Росія збільшила виробництво балістичних ракет “Іскандер” за участю Північної Кореї.
  • Співпраця оборонних промисловостей Росії та КНДР веде до зростання підсилень на світовому військовому ринку.
  • Американський ВПК відстає у виготовленні перехоплювальних ракет для “Іскандерів”, порівняно з російськими виробниками.

Військова промисловість КНДР стала філією російського ВПК

Наразі Росія виробляє більше балістичних ракет "Іскандер" на рік, ніж американський ВПК встигає виготовити перехоплювальних ракет для цих "Іскандерів". Умовно кажучи, росіяни виготовляють 750 ракет, а американці - 650.

Також є неприємний нюанс: США залежать від Китаю у постачанні рідкісноземельних металів для цих ракет. Тому питання, скільки ракет американська оборонка зможе виготовити цього року.

За словами військового експерта, наразі немає відкритих даних щодо північнокорейських ракет, але вже є підтвердження, що північнокорейська оборонна промисловість працює як філіал російської.

Тобто Північна Корея виготовляє свої ракети за матеріалами, технологіями та кресленнями, які отримує від Росії. Чому в офіційних звітах підписують "Іскандер - KN-23"? Тому що це один і той самий виріб, виготовлений в різних куточках світу. У Росії це ближче до Уралу, у Північній Кореї - на півострові. Тобто це одна і та сама ракета, на жаль.

До слова, Президент Володимир Зеленський повідомив, що за попередньою інформацією Росія застосувала північнокорейську балістичну ракету під час атаки на Київ 24 квітня.

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