Росія збільшила виробництво балістичних ракет — допомагає КНДР

Військова промисловість КНДР стала філією російського ВПК

Наразі Росія виробляє більше балістичних ракет "Іскандер" на рік, ніж американський ВПК встигає виготовити перехоплювальних ракет для цих "Іскандерів". Умовно кажучи, росіяни виготовляють 750 ракет, а американці - 650.

Також є неприємний нюанс: США залежать від Китаю у постачанні рідкісноземельних металів для цих ракет. Тому питання, скільки ракет американська оборонка зможе виготовити цього року.

За словами військового експерта, наразі немає відкритих даних щодо північнокорейських ракет, але вже є підтвердження, що північнокорейська оборонна промисловість працює як філіал російської.

Тобто Північна Корея виготовляє свої ракети за матеріалами, технологіями та кресленнями, які отримує від Росії. Чому в офіційних звітах підписують "Іскандер - KN-23"? Тому що це один і той самий виріб, виготовлений в різних куточках світу. У Росії це ближче до Уралу, у Північній Кореї - на півострові. Тобто це одна і та сама ракета, на жаль. Поширити

До слова, Президент Володимир Зеленський повідомив, що за попередньою інформацією Росія застосувала північнокорейську балістичну ракету під час атаки на Київ 24 квітня.