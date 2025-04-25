Как удалось узнать CNN, союзники США обеспокоены "мирным планом" Дональда Трампа по завершению войны России против Украины. Многие партнеры Вашингтона шокировал тот факт, что Белый дом добивается от Киева территориальных уступок в пользу Москвы.

Что не так с "мирным планом" Трампа

По словам инсайдеров, план Белого дома, который недавно представили в Париже, предусматривает значительные жертвы со стороны Украины, в том числе признание Крыма российской территорией, а также передачу немалых территорий России.

Несмотря на это, сам Дональд Трамп утверждает, что Путин пообещал ему не захватывать всю Украину — глава Белого дома считает это "достаточно большой уступкой".

Многие дипломаты стран НАТО не скрывают, что обеспокоены так называемым мирным планом Трампа.

По убеждению последних, это посылает "опасный сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину, а также другим автократам, в том числе главе Китая Си Цзиньпину, о том, что войны могут быть вознаграждены.