"Мирный план" Трампа относительно Украины спровоцировал раскол в НАТО
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"Мирный план" Трампа относительно Украины спровоцировал раскол в НАТО

Что не так с "мирным планом" Трампа
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Источник:  CNN

Как удалось узнать CNN, союзники США обеспокоены "мирным планом" Дональда Трампа по завершению войны России против Украины. Многие партнеры Вашингтона шокировал тот факт, что Белый дом добивается от Киева территориальных уступок в пользу Москвы.

Главные тезисы

  • План Белого дома предусматривает большие жертвы Украины.
  • Такой подход не устраивает многих членов НАТО.

Что не так с "мирным планом" Трампа

По словам инсайдеров, план Белого дома, который недавно представили в Париже, предусматривает значительные жертвы со стороны Украины, в том числе признание Крыма российской территорией, а также передачу немалых территорий России.

Несмотря на это, сам Дональд Трамп утверждает, что Путин пообещал ему не захватывать всю Украину — глава Белого дома считает это "достаточно большой уступкой".

Многие дипломаты стран НАТО не скрывают, что обеспокоены так называемым мирным планом Трампа.

По убеждению последних, это посылает "опасный сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину, а также другим автократам, в том числе главе Китая Си Цзиньпину, о том, что войны могут быть вознаграждены.

Речь идет о фундаментальных принципах международного права. Речь идет о нашем собственном существовании и ослаблении любых гарантий, которые моя или другие страны имеют для нашей независимости, — заявил один из дипломатов, говоривший на условиях анонимности.

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