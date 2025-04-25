США указали на "финишную прямую" для Украины и США
Категория
Политика
Дата публикации

США указали на "финишную прямую" для Украины и США

Рубио выступил с новым заявлением о завершении войны
Читати українською
Источник:  Укринформ

Шеф американской дипломатии Марко Рубио уверяет, что команда президента США Дональда Трампа показала Украине и России путь к миру, а также якобы то, как должна выглядеть "финишная прямая" в сложившейся ситуации.

Главные тезисы

  • США предложили партнерам сценарии завершения войны.
  • По словам Рубио, без согласия Украины и РФ США не смогут ничего сделать.

Рубио выступил с новым заявлением о завершении войны

По словам главы Госдепа, США предложили союзникам свои сценарии для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны.

Эту войну можно окончить. С этим должны согласиться обе стороны. Мы показали им путь вперед.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Он также официально подтвердил, что уже прошли обсуждения этих идей.

На выходных состоятся хорошие встречи. Мы показали им финишную прямую. Нам нужно, чтобы они (Украина и Россия — ред.) обе сказали "да", — добавил американский дипломат.

Кроме того, Рубио отреагировал на ракетную атаку России на Киев, унесшую жизни 12 украинцев.

По мнению шефа американской дипломатии, это напоминанием для всех, почему эту войну нужно закончить.

Это не наша война. Мы ее не начинали, как вы знаете, но мы пытаемся положить конец смерти. Мы пытаемся покончить с разрушением, и мы показали путь вперед. Мы видим финишную прямую, но попасть туда должны обе (страны — ред.)

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп заявил о "большой уступке" Путина относительно Украины
The White House
Трамп рассказал об обещаниях Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский предупредил об изменении ситуации на фронте
Владимир Зеленский
Россия не оставляет попыток для нового прорыва
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы готовы достичь соглашения". Лавров публично обратился к США
Лавров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?