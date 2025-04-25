США указали на "финишную прямую" для Украины и США

Шеф американской дипломатии Марко Рубио уверяет, что команда президента США Дональда Трампа показала Украине и России путь к миру, а также якобы то, как должна выглядеть "финишная прямая" в сложившейся ситуации.
Главные тезисы
- США предложили партнерам сценарии завершения войны.
- По словам Рубио, без согласия Украины и РФ США не смогут ничего сделать.
Рубио выступил с новым заявлением о завершении войны
По словам главы Госдепа, США предложили союзникам свои сценарии для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны.
Он также официально подтвердил, что уже прошли обсуждения этих идей.
Кроме того, Рубио отреагировал на ракетную атаку России на Киев, унесшую жизни 12 украинцев.
По мнению шефа американской дипломатии, это напоминанием для всех, почему эту войну нужно закончить.
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