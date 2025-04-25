США указали на "финишную прямую" для Украины и США

Шеф американской дипломатии Марко Рубио уверяет, что команда президента США Дональда Трампа показала Украине и России путь к миру, а также якобы то, как должна выглядеть "финишная прямая" в сложившейся ситуации.

Рубио выступил с новым заявлением о завершении войны

По словам главы Госдепа, США предложили союзникам свои сценарии для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны.

Эту войну можно окончить. С этим должны согласиться обе стороны. Мы показали им путь вперед. Марк Рубио Глава Госдепа США

Он также официально подтвердил, что уже прошли обсуждения этих идей.

На выходных состоятся хорошие встречи. Мы показали им финишную прямую. Нам нужно, чтобы они (Украина и Россия — ред.) обе сказали "да", — добавил американский дипломат. Поделиться

Кроме того, Рубио отреагировал на ракетную атаку России на Киев, унесшую жизни 12 украинцев.

По мнению шефа американской дипломатии, это напоминанием для всех, почему эту войну нужно закончить.