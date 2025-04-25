Зеленский предупредил об изменении ситуации на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский предупредил об изменении ситуации на фронте

Владимир Зеленский
Россия не оставляет попыток для нового прорыва
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Украинский лидер Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил, что армия РФ попыталась под прикрытием последнего массированного удара усилить штурмовые действия на поле боя.

Главные тезисы

  • Зеленский заявил об около 150 российских атаках и более 4500 обстрелов в течение 24 апреля.
  • Наибольшее напряжение наблюдалось на Покровском направлении.

Россия не оставляет попыток для нового прорыва

Как сообщил Сырский Зеленскому, за прошедшие сутки зафиксировано почти 150 российских атак против позиций ВСУ и более 4500 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения.

Что важно понимать, наиболее жесткая ситуация была на Покровском направлении.

Фактически россияне пытались под прикрытием массированного удара развивать штурмовые действия. Когда максимум наших сил был сосредоточен на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак. Россияне получили достойный отпор.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 946 500 (+1 170) человек,

  • танков — 10 703 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 22 315 (+3) ед,

  • артиллерийских систем — 26 895 (+72) ед,

  • РСЗО — 1 372 (+3) ед,

  • средств ПВО — 1 144 (+3) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 779 (+119) ед,

  • крылатых ракет — 3 196 (+48) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 45 906 (+151) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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