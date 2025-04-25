В Киеве завершили поисковые работы после удара России

Если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна. Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе — только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие — ракеты, артиллерию. Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным.