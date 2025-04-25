В Киеве завершили поисковые работы после удара России
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве завершили поисковые работы после удара России

ДСНС Украины
Поисковые работы в Киеве завершены
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Утром 25 апреля спасатели заявили о завершении поисково-спасательных работ на месте уничтоженного россиянами жилого дома в Святошинском районе Киева. ГСЧС подтверждает гибель 12 человек.

Главные тезисы

  • Спасатели продолжают разбирать поврежденные строительные конструкции и производят аварийно-восстановительные работы.
  • На месте работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.

Поисковые работы в Киеве завершены

В Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте атаки по жилому дому. Погибли 12 человек, 87 пострадавших, — сказано в сообщении ГСЧС.

Несмотря на это, что важно понимать, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

По словам спасателей, они продолжают разбирать поврежденные конструкции.

Сейчас на месте работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.

По предварительным данным, враг применил баллистическую ракету производства Северной Кореи. Украинские спецслужбы проверяют эту информацию.

Если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна. Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе — только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие — ракеты, артиллерию. Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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