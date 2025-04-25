В Киеве завершили поисковые работы после удара России

Утром 25 апреля спасатели заявили о завершении поисково-спасательных работ на месте уничтоженного россиянами жилого дома в Святошинском районе Киева. ГСЧС подтверждает гибель 12 человек.
Главные тезисы
- Спасатели продолжают разбирать поврежденные строительные конструкции и производят аварийно-восстановительные работы.
- На месте работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.
Поисковые работы в Киеве завершены
Несмотря на это, что важно понимать, аварийно-восстановительные работы продолжаются.
По словам спасателей, они продолжают разбирать поврежденные конструкции.
Сейчас на месте работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.
По предварительным данным, враг применил баллистическую ракету производства Северной Кореи. Украинские спецслужбы проверяют эту информацию.
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