У Києві завершили пошукові роботи після удару Росії

Вранці 25 квітня рятувальники заявили про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці знищеного росіянами житлового будинку у Святошинському районі Києва. ДСНС підтверджує загибель 12 людей.
Головні тези:
- Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені будівельні конструкції та здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.
- На місці працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС.
Пошукові роботи у Києві завершено
Попри це, що важливо розуміти, аварійно-відновлювальні роботи досі тривають.
За словами рятувальників, вони продовжують розбирати пошкоджені будівельні конструкції.
Наразі на місці працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС.
За попередніми даними, ворог застосував балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Українські спецслужби наразі перевіряють цю інформацію.
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