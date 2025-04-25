У Києві завершили пошукові роботи після удару Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві завершили пошукові роботи після удару Росії

ДСНС України
Пошукові роботи у Києві завершено

Вранці 25 квітня рятувальники заявили про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці знищеного росіянами житлового будинку у Святошинському районі Києва. ДСНС підтверджує загибель 12 людей.

Головні тези:

  • Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені будівельні конструкції та здійснюють аварійно-відновлювальні роботи.
  • На місці працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС.

Пошукові роботи у Києві завершено

У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Загинуло 12 осіб, 87 постраждалих, — йдеться в повідомленні ДСНС.

Попри це, що важливо розуміти, аварійно-відновлювальні роботи досі тривають.

За словами рятувальників, вони продовжують розбирати пошкоджені будівельні конструкції.

Наразі на місці працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС.

За попередніми даними, ворог застосував балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Українські спецслужби наразі перевіряють цю інформацію.

Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом — тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю — ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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