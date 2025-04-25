У Києві завершили пошукові роботи після удару Росії

Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом — тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю — ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною.