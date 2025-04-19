"Зазнає фіаско". Чому Трамп досі не зупинив Росію

Як вважає колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, заяви американського лідера Дональда Трампа про готовність відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України вказує те, що його план близький до повного провалу.

Трамп готовий здатися

Воллес припустив, що насправді президент США не дуже хороший в укладенні угод.

Я думаю, що він захоче змістити акцент з того, що він обіцяв закінчити це за 24 години... Наразі здається, що він зазнає разючого фіаско. Я думаю, він захоче змінити тему і зосередитися на Китаї, — прогнозує колишній міністр оборони Британії. Поширити

На переконання Воллеса, Штати можуть "просто перетворяться на стороннього спостерігача” й втратити роль лідера у ситуації, що склалася.

Ба більше, чимало європейських союзників Києва починають вважати США прихильником Росії.

Британський політик звернув увагу на те, що саме Дональд Трамп дав Росії надію, що вона ще зможе перемогти Україну та досягти усіх своїх цілей.

Воллес вважає, що ЄС не кине Україну напризволяще, навіть якщо це зроблять Штати.