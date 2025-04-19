"Зазнає фіаско". Чому Трамп досі не зупинив Росію

Як вважає колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, заяви американського лідера Дональда Трампа про готовність відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України вказує те, що його план близький до повного провалу.
Головні тези:
- Штати можуть втратити роль лідера у питанні врегулювання війни.
- Багато європейських країн починають вважати США прихильником Росії через дії Трампа.
Трамп готовий здатися
Воллес припустив, що насправді президент США не дуже хороший в укладенні угод.
На переконання Воллеса, Штати можуть "просто перетворяться на стороннього спостерігача” й втратити роль лідера у ситуації, що склалася.
Ба більше, чимало європейських союзників Києва починають вважати США прихильником Росії.
Британський політик звернув увагу на те, що саме Дональд Трамп дав Росії надію, що вона ще зможе перемогти Україну та досягти усіх своїх цілей.
Воллес вважає, що ЄС не кине Україну напризволяще, навіть якщо це зроблять Штати.
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