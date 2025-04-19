"Зазнає фіаско". Чому Трамп досі не зупинив Росію
Категорія
Політика
Дата публікації

"Зазнає фіаско". Чому Трамп досі не зупинив Росію

Трамп
Джерело:  The Times

Як вважає колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, заяви американського лідера Дональда Трампа про готовність відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України вказує те, що його план близький до повного провалу. 

Головні тези:

  • Штати можуть втратити роль лідера у питанні врегулювання війни.
  • Багато європейських країн починають вважати США прихильником Росії через дії Трампа.

Трамп готовий здатися

Воллес припустив, що насправді президент США не дуже хороший в укладенні угод.

Я думаю, що він захоче змістити акцент з того, що він обіцяв закінчити це за 24 години... Наразі здається, що він зазнає разючого фіаско. Я думаю, він захоче змінити тему і зосередитися на Китаї, — прогнозує колишній міністр оборони Британії.

На переконання Воллеса, Штати можуть "просто перетворяться на стороннього спостерігача” й втратити роль лідера у ситуації, що склалася.

Ба більше, чимало європейських союзників Києва починають вважати США прихильником Росії.

Британський політик звернув увагу на те, що саме Дональд Трамп дав Росії надію, що вона ще зможе перемогти Україну та досягти усіх своїх цілей.

Воллес вважає, що ЄС не кине Україну напризволяще, навіть якщо це зроблять Штати.

Якщо Європа хоче щось зробити і вирішити цю проблему, вона може зробити крок уперед, — додав ексміністр.

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