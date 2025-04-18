Посланець Трампа цинічно заговорив про здачу територій України

Спеціальний посланець президента США на Близькому Сході та в Росії Стів Віткофф виступив з новою безсоромною заявою. Він почав стверджувати, що Україна може "менше дбати" про деякі свої регіони, якщо вони будуть російськомовними.

Віткофф продовжує просувати свою проросійську позицію

За словами Віткоффа, російський диктатор Володимир Путін під час переговорів із ним "був зациклений" на українських територіях.

Посланець Трампа також цинічно почав стверджувати, що Росія, "можливо, отримає деякі з регіонів, але не всі".

Він також озвучив припущення, що Україна може "менше дбати" про деякі з регіонів, якщо там переважає "російськомовне" населення.

Коли ти починаєш дивитися на ті п’ять регіонів — Росіє, тобі вони важливі, і тобі також важливі, Україно. Але якщо деякі з них більш російськомовні — чи дбатимеш ти про них менше?. Стів Віткофф Спеціальний посланець президента США на Близькому Сході та в Росії

Що важливо розуміти, Віткофф вперше згадав про окуповані Росією українські території в інтерв’ю Такеру Карлсону минулого місяця.

Попри це, він неправильно назвав їхню кількість і не зміг згадати більшість їхніх назв.

Згодом стало відомо, що окремі дії та заяви посланця Дональда Трампа, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, спровокувало хвилю критику в Білому домі та навіть у Республіканській партії.