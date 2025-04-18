Нещодавно український лідер Володимир Зеленський повідомив, що має у своєму розпорядженні докази того, що Китай постачає зброю Росії для ведення війни проти України. Офіційний Пекін виступив з першою заявою з цього приводу.

Китай заперечує, що допомагає Росії воювати

Першим на звинувачення президента України відреагував речник китайського Міністерства закордонних справ Лінь Цзянь.

Китайська сторона ніколи не надавала летальну зброю жодній зі сторін конфлікту (так у КНР офіційно називають війну РФ проти України — ред.) і суворо контролює предмети подвійного призначення, — цинічно бреше він. Поширити

На тлі останніх подій влада КНР продовжує запевняти, що її позиція з українського питання є “послідовною і чіткою".

Ба більше, офіційний Пекін цинічно збрехав, що “завжди активно докладав зусиль для припинення бойових дій і мирних переговорів".

Глава держави Володимир Зеленський під час брифінгу 17 квітня поділився інформацією, яку він отримав від розвідників.

Згідно з даними українського лідера, Китай постачає Росії артилерію і порох.

Ба більше, він додав, що громадяни КНР займаються виробництвом деякої зброї на території РФ.

Що важливо розуміти, офіційний Пекін позиціонує себе як "нейтральну сторону" в повномасштабній війні РФ проти України.