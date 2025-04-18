Китай впервые ответил на публичные обвинения Зеленского
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Китай впервые ответил на публичные обвинения Зеленского

Зеленский
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Источник:  The Guardian

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что располагает доказательствами того, что Китай поставляет оружие России для ведения войны против Украины. Официальный Пекин выступил с первым заявлением на этот счет.

Главные тезисы

  • Китай отвергает обвинения Владимира Зеленского и игнорирует все доказательства своей вины.
  • Пекин оказывает Кремлю масштабную поддержку для продолжения войны против Украины.

Китай отрицает, что помогает России воевать

Первым на обвинение президента Украины отреагировал представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь.

Китайская сторона никогда не предоставляла летальное оружие ни одной из сторон конфликта (так в КНР официально называют войну РФ против Украины — ред.) и строго контролирует предметы двойного назначения, — врет он.

На фоне последних событий власти КНР продолжают уверять, что их позиция по украинскому вопросу является “последовательной и четкой”.

Более того, официальный Пекин цинично соврал, что "всегда активно прилагал усилия для прекращения боевых действий и мирных переговоров".

Глава государства Владимир Зеленский во время брифинга 17 апреля поделился информацией, полученной от разведчиков.

Согласно данным украинского лидера, Китай снабжает Россию артиллерией и порохом.

Более того, он добавил, что граждане КНР занимаются производством некоторого оружия на территории РФ.

Что важно понимать, официальный Пекин позиционирует себя как нейтральную сторону в полномасштабной войне РФ против Украины.

Также он упорно игнорирует критику со стороны западных стран относительно того, что его тесные связи с Россией оказывают Кремлю мощную экономическую и дипломатическую поддержку.

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