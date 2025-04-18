Окончание войны РФ против Украины. Команда Трампа готова сдаться
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Окончание войны РФ против Украины. Команда Трампа готова сдаться

Команда Трампа резко изменила свою позицию
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Источник:  BFM TV

Шеф американской дипломатии Марко Рубио официально подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа готова отказаться от усилий по достижению длительного мира в Украине, если в ближайшие дни осознает, что это недостижимая цель.

Главные тезисы

  • Глава Госдепа США Марк Рубио намекнул, что Штаты не будут заниматься урегулированием войны вечно.
  • Белый дом до сих пор не признал, что Россия тормозит процесс окончания войны.

Команда Трампа резко изменила свою позицию

Журналисты обращают внимание на то, что глава Госдепа США прибыл во Францию для участия в первых дискуссиях по Украине с участием американцев, европейцев и украинцев.

Этот визит был осуществлен на фоне провальных усилий Белого дома по прекращению огня на фронте.

Несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин тормозит процесс достижения мира, официальный Вашингтон не спешит обвинить Кремль в этом.

18 апреля Марко Рубио начал утверждать, что крайне важно "определить в ближайшие дни возможен ли мир в Украине”.

По словам шефа американской дипломатии, у Соединенных Штатов есть другие приоритеты.

Мы должны определить в ближайшие дни, возможен ли (мир) или нет, и если это невозможно, мы должны двигаться дальше, потому что у Соединенных Штатов есть другие приоритеты.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Что важно понимать, 17 апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни он получит ответ от России, готова ли она двигаться к миру.

Увидим, чем это будет. Мы получим от них ответ на этой неделе, очень скоро, и увидим.

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