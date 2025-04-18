Шеф американской дипломатии Марко Рубио официально подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа готова отказаться от усилий по достижению длительного мира в Украине, если в ближайшие дни осознает, что это недостижимая цель.

Команда Трампа резко изменила свою позицию

Журналисты обращают внимание на то, что глава Госдепа США прибыл во Францию для участия в первых дискуссиях по Украине с участием американцев, европейцев и украинцев.

Этот визит был осуществлен на фоне провальных усилий Белого дома по прекращению огня на фронте.

Несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин тормозит процесс достижения мира, официальный Вашингтон не спешит обвинить Кремль в этом.

18 апреля Марко Рубио начал утверждать, что крайне важно "определить в ближайшие дни возможен ли мир в Украине”.

По словам шефа американской дипломатии, у Соединенных Штатов есть другие приоритеты.

Мы должны определить в ближайшие дни, возможен ли (мир) или нет, и если это невозможно, мы должны двигаться дальше, потому что у Соединенных Штатов есть другие приоритеты. Марк Рубио Глава Госдепа США

Что важно понимать, 17 апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни он получит ответ от России, готова ли она двигаться к миру.