Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова відмовитись від зусиль щодо досягнення тривалого миру в Україні, якщо найближчими днями усвідомить, що це недосяжна мета.

Команда Трампа різко змінила свою позицію

Журналісти звертають увагу на те, що глава Держдепу США прибув до Франції для участі у перших дискусіях щодо України за участі американців, європейців та українців.

Цей візит був здійснений на тлі провальних зусиль Білого дому щодо припинення вогню на фронті.

Попри те, що саме російський диктатор Володимир Путін гальмує процес досягнення миру, офіційний Вашингтон не поспішає звинуватити Кремль у цьому.

18 квітня Марко Рубіо почав стверджувати, що вкрай важливо "визначити в найближчі дні", чи "можливий" мир в Україні.

За словами шефа американської дипломатії, Сполучені Штати мають інші пріоритети.

Ми повинні визначити в найближчі дні, чи можливий (мир) чи ні, і якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети. Марко Рубіо Глава Держдепу США

Що важливо розуміти, 17 квітня американський лідер Дональд Трамп повідомив, що найближчими днями він отримає відповідь від Росії, чи готова вона рухатися до миру.