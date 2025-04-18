Зупинення війни РФ проти України. Команда Трампа готова здатися
Категорія
Політика
Дата публікації

Зупинення війни РФ проти України. Команда Трампа готова здатися

Рубіо
Read in English
Джерело:  BFM TV

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова відмовитись від зусиль щодо досягнення тривалого миру в Україні, якщо найближчими днями усвідомить, що це недосяжна мета.

Головні тези:

  • Глава Держдепу США Марко Рубіо натякнув, що Штати не будуть займатися врегулюванням війни вічно.
  • Білий дім досі не визнав, що саме Росія гальмує процес зупинення війни.

Команда Трампа різко змінила свою позицію

Журналісти звертають увагу на те, що глава Держдепу США прибув до Франції для участі у перших дискусіях щодо України за участі американців, європейців та українців.

Цей візит був здійснений на тлі провальних зусиль Білого дому щодо припинення вогню на фронті.

Попри те, що саме російський диктатор Володимир Путін гальмує процес досягнення миру, офіційний Вашингтон не поспішає звинуватити Кремль у цьому.

18 квітня Марко Рубіо почав стверджувати, що вкрай важливо "визначити в найближчі дні", чи "можливий" мир в Україні.

За словами шефа американської дипломатії, Сполучені Штати мають інші пріоритети.

Ми повинні визначити в найближчі дні, чи можливий (мир) чи ні, і якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Що важливо розуміти, 17 квітня американський лідер Дональд Трамп повідомив, що найближчими днями він отримає відповідь від Росії, чи готова вона рухатися до миру.

Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них (Росії — ред.) відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення миротворців в Україну. Про що таємно домовляються у Британії
армія Британії
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Припинення вогню. Трамп анонсував відповідь Росії
The White House
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угоди про надра. Уряд уперше оприлюднив текст меморандуму
Кабінет міністрів України
Повний текст меморандуму

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?