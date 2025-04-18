Припинення вогню. Трамп анонсував відповідь Росії

За словами американського лідера Дональда Трампа, найближчими днями країна-агресорка Росія передасть Білому дому відповідь на пропозицію про "припинення вогню" проти України.
Головні тези:
- Марко Рубіо підтвердив, що в недалекому майбутньому світ дізнається, чи готова Росія до миру.
- Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що очікує від США посилення санкцій проти Росії, якщо вона не припинить вогонь.
Трамп вірить, що Росія зупинить вогонь
З заявою з цього приводу він виступив під час зустрічі з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні 17 квітня.
Журналісти поцікавилися, в який момент він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню – і, за потреби, посилить санкційний тиск на неї.
За словами американського лідера, він дуже хоче, щоб "смерть і вбивства припинилися".
До слова, кілька тижнів тому шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що уже незабаром США та увесь світ дізнаються, чи готова країна-агресорка Росія до миру.
Це відбулося після численних випадків порушення РФ так званого часткового перемирʼя, про яке Росія та Україна окремо домовились із США.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-