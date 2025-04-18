Припинення вогню. Трамп анонсував відповідь Росії

За словами американського лідера Дональда Трампа, найближчими днями країна-агресорка Росія передасть Білому дому відповідь на пропозицію про "припинення вогню" проти України.

Трамп вірить, що Росія зупинить вогонь

З заявою з цього приводу він виступив під час зустрічі з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні 17 квітня.

Журналісти поцікавилися, в який момент він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню – і, за потреби, посилить санкційний тиск на неї.

Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них (Росія. – ред.) відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо. Дональд Трамп Президент США

За словами американського лідера, він дуже хоче, щоб "смерть і вбивства припинилися".

До слова, кілька тижнів тому шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що уже незабаром США та увесь світ дізнаються, чи готова країна-агресорка Росія до миру.

Це відбулося після численних випадків порушення РФ так званого часткового перемирʼя, про яке Росія та Україна окремо домовились із США.