Припинення вогню. Трамп анонсував відповідь Росії
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Припинення вогню. Трамп анонсував відповідь Росії

The White House
Трамп
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За словами американського лідера Дональда Трампа, найближчими днями країна-агресорка Росія передасть Білому дому відповідь на пропозицію про "припинення вогню" проти України.

Головні тези:

  • Марко Рубіо підтвердив, що в недалекому майбутньому світ дізнається, чи готова Росія до миру.
  • Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що очікує від США посилення санкцій проти Росії, якщо вона не припинить вогонь.

Трамп вірить, що Росія зупинить вогонь

З заявою з цього приводу він виступив під час зустрічі з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні 17 квітня.

Журналісти поцікавилися, в який момент він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню – і, за потреби, посилить санкційний тиск на неї.

Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них (Росія. – ред.) відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За словами американського лідера, він дуже хоче, щоб "смерть і вбивства припинилися".

До слова, кілька тижнів тому шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що уже незабаром США та увесь світ дізнаються, чи готова країна-агресорка Росія до миру.

Це відбулося після численних випадків порушення РФ так званого часткового перемирʼя, про яке Росія та Україна окремо домовились із США.

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