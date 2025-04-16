Путін висунув Трампу нову вимогу для припинення вогню проти України
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Путін висунув Трампу нову вимогу для припинення вогню проти України

Путін
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися журналістам, команда російського диктатора Володимира Путіна зажадала від адміністрації президента США Дональда Трампа дозволити їй купувати літаки Boeing, використовуючи гроші від заморожених активів, після припинення вогню в Україні.

Головні тези:

  • Угода про покупку літаків може бути ключовою частиною послаблення санкцій проти РФ.
  • Росія захопила 400 іноземних літаків після вторгнення в Україну.

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Нелегітимний глава Кремля зрозумів, що заморожені кошти не можуть бути використані для купівлі літаків без припинення вогню.

За попередніми даними, угода про купівлю літаків може стати частиною послаблення санкцій, якщо Путін все-таки згодиться на головну пропозицію Трампа щодо України.

Журналісти звертають увагу на те, що російські активи в США становлять приблизно 5 мільярдів доларів.

Ні для кого не секрет, що після початку повномасштабної війни Росії проти Україну компанія Boeing припинила свою діяльність у Росії, зокрема була зупинена робота великого інженерного центру.

Перспективи потенційного відновлення продажів Boeing до Росії зростають, оскільки американський літакобудівник зазнає тиску на інших ринках через глобальну тарифну війну, розпочату президентом Дональдом Трампом, — пише видання.

Що важливо розуміти, після 24 лютого 2022 року країна-агресорка РФ захопила 400 іноземних літаків, які були орендовані її авіакомпаніями.

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