Как удалось узнать журналистам, команда российского диктатора Владимира Путина потребовала от администрации президента США Дональда Трампа разрешить ей покупать самолеты Boeing, используя деньги от замороженных активов после прекращения огня в Украине.
Главные тезисы
- Соглашение о покупке самолетов может являться ключевой частью ослабления санкций против РФ.
- Россия захватила 400 иностранных самолетов после вторжения в Украину.
Кремль продолжает шантажировать Белый дом
Нелегитимный глава Кремля понял, что замороженные средства не могут использоваться для покупки самолетов без прекращения огня.
По предварительным данным, соглашение о покупке самолетов может стать частью ослабления санкций, если Путин все-таки согласится на главное предложение Трампа касательно Украины.
Журналисты обращают внимание на то, что российские активы в США составляют около 5 миллиардов долларов.
Ни для кого не секрет, что после начала полномасштабной войны России против Украины компания Boeing прекратила свою деятельность в России, в частности, была остановлена работа крупного инженерного центра.
Что важно понимать, после 24 февраля 2022 года страна-агрессорка РФ захватила 400 иностранных самолетов, арендованных ее авиакомпаниями.
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