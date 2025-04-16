Как удалось узнать журналистам, команда российского диктатора Владимира Путина потребовала от администрации президента США Дональда Трампа разрешить ей покупать самолеты Boeing, используя деньги от замороженных активов после прекращения огня в Украине.

Кремль продолжает шантажировать Белый дом

Нелегитимный глава Кремля понял, что замороженные средства не могут использоваться для покупки самолетов без прекращения огня.

По предварительным данным, соглашение о покупке самолетов может стать частью ослабления санкций, если Путин все-таки согласится на главное предложение Трампа касательно Украины.

Журналисты обращают внимание на то, что российские активы в США составляют около 5 миллиардов долларов.

Ни для кого не секрет, что после начала полномасштабной войны России против Украины компания Boeing прекратила свою деятельность в России, в частности, была остановлена работа крупного инженерного центра.

Перспективы потенциального возобновления продаж Boeing в Россию растут, поскольку американский самолетостроитель испытывает давление на других рынках из-за глобальной тарифной войны, начатой президентом Дональдом Трампом, — пишет издание. Поделиться

Что важно понимать, после 24 февраля 2022 года страна-агрессорка РФ захватила 400 иностранных самолетов, арендованных ее авиакомпаниями.