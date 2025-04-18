Прекращение огня. Трамп анонсировал ответ России
Категория
Политика
Дата публикации

Прекращение огня. Трамп анонсировал ответ России

The White House
Трамп
Read in English
Читати українською

По словам американского лидера Дональда Трампа, в ближайшие дни страна-агрессорка Россия передаст Белому дому ответ на предложение о "прекращении огня" против Украины.

Главные тезисы

  • Марко Рубио подтвердил, что в скором будущем мир узнает, готова ли Россия к миру.
  • Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает от США ужесточения санкций против России, если она не прекратит огонь.

Трамп верит, что Россия остановит огонь

С заявлением по этому поводу он выступил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 17 апреля.

Журналисты поинтересовались, в какой момент он примет решение о том, готова ли Россия к прекращению огня — и при необходимости усилит санкционное давление на нее.

Увидим, чем это будет. Мы получим от них ответ на этой неделе, очень скоро, и увидим.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По словам американского лидера, он очень хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".

К слову, несколько недель назад шеф американской дипломатии Марко Рубио официально подтвердил, что уже вскоре США и весь мир узнают, готова ли страна-агрессорка Россия к миру.

Это произошло после многочисленных случаев нарушения РФ так называемого частичного перемирия, о котором Россия и Украина отдельно договорились с США.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин выдвинул Трампу новое требование для прекращения огня против Украины
Кремль продолжает шантажировать Белый дом
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Рейтинг Трампа в США стремительно падает — что думают американцы
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Соглашение о недрах. Украина и США подписали меморандум
Юлия Свириденко
Свириденко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?