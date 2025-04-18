Прекращение огня. Трамп анонсировал ответ России

По словам американского лидера Дональда Трампа, в ближайшие дни страна-агрессорка Россия передаст Белому дому ответ на предложение о "прекращении огня" против Украины.

Трамп верит, что Россия остановит огонь

С заявлением по этому поводу он выступил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 17 апреля.

Журналисты поинтересовались, в какой момент он примет решение о том, готова ли Россия к прекращению огня — и при необходимости усилит санкционное давление на нее.

Увидим, чем это будет. Мы получим от них ответ на этой неделе, очень скоро, и увидим. Дональд Трамп Президент США

По словам американского лидера, он очень хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".

К слову, несколько недель назад шеф американской дипломатии Марко Рубио официально подтвердил, что уже вскоре США и весь мир узнают, готова ли страна-агрессорка Россия к миру.

Это произошло после многочисленных случаев нарушения РФ так называемого частичного перемирия, о котором Россия и Украина отдельно договорились с США.