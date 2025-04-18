Прекращение огня. Трамп анонсировал ответ России

По словам американского лидера Дональда Трампа, в ближайшие дни страна-агрессорка Россия передаст Белому дому ответ на предложение о "прекращении огня" против Украины.
Главные тезисы
- Марко Рубио подтвердил, что в скором будущем мир узнает, готова ли Россия к миру.
- Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает от США ужесточения санкций против России, если она не прекратит огонь.
Трамп верит, что Россия остановит огонь
С заявлением по этому поводу он выступил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони 17 апреля.
Журналисты поинтересовались, в какой момент он примет решение о том, готова ли Россия к прекращению огня — и при необходимости усилит санкционное давление на нее.
По словам американского лидера, он очень хочет, чтобы "смерть и убийства прекратились".
К слову, несколько недель назад шеф американской дипломатии Марко Рубио официально подтвердил, что уже вскоре США и весь мир узнают, готова ли страна-агрессорка Россия к миру.
Это произошло после многочисленных случаев нарушения РФ так называемого частичного перемирия, о котором Россия и Украина отдельно договорились с США.
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