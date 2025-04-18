Соглашение о недрах. Украина и США подписали меморандум

Первая вице-премьер и Министерство экономики Украины Юлия Свириденко официально подтвердила, что Киев и Вашингтон шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве.

Почему важно подписание Меморандума между Украиной и США

Как отмечает Юлия Свириденко, официальные Киев и Вашингтон подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу команд обеих стран и желание финализировать и подписать соглашение, которое будет выгодно украинскому и американскому народам.

На этом фоне министр экономики сообщила о подготовке к созданию Фонда инвестиций в восстановление Украины.

Что важно понимать, он будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США, именно с этой целью обе команды работают над документом.

Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину. Юлия Свириденко Первая вице-премьер и Министр экономики Украины

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

По словам главы ведомства, впереди — финализация текста Соглашения и его подписание.

Только после всех этих этапов начнется ратификации парламентами стран.