Соглашение о недрах. Украина и США подписали меморандум
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Экономика
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Соглашение о недрах. Украина и США подписали меморандум

Юлия Свириденко
Свириденко
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Первая вице-премьер и Министерство экономики Украины Юлия Свириденко официально подтвердила, что Киев и Вашингтон шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве.

Главные тезисы

  • Обе страны работают над созданием Фонда инвестиций в восстановление Украины.
  • Также впереди — финализация текста Соглашения и его подписание.

Почему важно подписание Меморандума между Украиной и США

Как отмечает Юлия Свириденко, официальные Киев и Вашингтон подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу команд обеих стран и желание финализировать и подписать соглашение, которое будет выгодно украинскому и американскому народам.

На этом фоне министр экономики сообщила о подготовке к созданию Фонда инвестиций в восстановление Украины.

Что важно понимать, он будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США, именно с этой целью обе команды работают над документом.

Важно, что мы подтверждаем нашими договоренностями стремление Американского народа инвестировать вместе с Украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Первая вице-премьер и Министр экономики Украины

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

По словам главы ведомства, впереди — финализация текста Соглашения и его подписание.

Только после всех этих этапов начнется ратификации парламентами стран.

Благодарю наши технические команды — украинскую и американскую — за профессиональную, конструктивную и быструю работу, — добавила Свириденко.

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