Соглашение о недрах. Украина и США подписали меморандум

Первая вице-премьер и Министерство экономики Украины Юлия Свириденко официально подтвердила, что Киев и Вашингтон шагнули к совместному с США Соглашению об экономическом партнерстве.
Главные тезисы
- Обе страны работают над созданием Фонда инвестиций в восстановление Украины.
- Также впереди — финализация текста Соглашения и его подписание.
Почему важно подписание Меморандума между Украиной и США
Как отмечает Юлия Свириденко, официальные Киев и Вашингтон подписали Меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу команд обеих стран и желание финализировать и подписать соглашение, которое будет выгодно украинскому и американскому народам.
На этом фоне министр экономики сообщила о подготовке к созданию Фонда инвестиций в восстановление Украины.
Что важно понимать, он будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США, именно с этой целью обе команды работают над документом.
По словам главы ведомства, впереди — финализация текста Соглашения и его подписание.
Только после всех этих этапов начнется ратификации парламентами стран.
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