Соглашение о недрах Украины — инсайдеры узнали о жестких условиях США

Украина и США возобновили переговоры о соглашении по украинским полезным ископаемым. 11 апреля делегация Украины прибыла в Вашингтон для нового раунда переговоров.
Главные тезисы
- Соглашение о недрах Украины с США обсуждается с жесткими условиями, включая отчисление половины доходов в специальный фонд под контролем Америки.
- Переговоры в Вашингтоне стали первым шагом после представления пересмотренного проекта соглашения.
- США выдвигают требование вернуть им часть помощи полученной Украиной, включая военную и финансовую помощь.
США выдвигают жесткие условия в соглашении о недрах Украины
США планируют получить большую долю в природных ресурсах Украины в результате этого соглашения.
Переговоры между двумя делегациями станут первыми после того, как Белый дом представил пересмотренный проект соглашения о полезных ископаемых, в котором были вновь озвучены жесткие требования, отвергнутые официальным Киевом ранее, и это фактически вернуло переговоры в первоначальное состояние.
Как рассказали NYT официальные лица в Киеве, переговоры в Вашингтоне, которые, как ожидают, продлятся два дня, будут в основном техническими и не предполагают участия высших должностных лиц Украины и США.
Украинскую делегацию возглавил отвечающий за торговлю заместитель министра экономики Тарас Качка и в нее входят представители Минэкономики и Минюста. Белый дом не стал предоставлять подробности о переговорах.
Новый вариант соглашения, с которым ознакомилась NYT, возвращается к первоначальному требованию президента Трампа — по поводу того, чтобы «Украина вернула США миллиарды, полученные ею в виде военной и финансовой помощи» после начала полномасштабного вторжения РФ три года назад.
Как и в предыдущих предложениях США, в Вашингтоне хотят, чтобы Украина отчисляла половину своих доходов от проектов по добыче природных ресурсов, включая важнейшие минерали, нефть и газ, а также сопутствующую инфраструктуру (в том числе порты и трубопроводы) в инвестиционный фонд, контролируемый Вашингтоном.
По информации NYT, в новой версии соглашения нет упоминания о гарантиях безопасности для Украины — положении, на котором долго настаивал Киев и которое ему удалось включить в проект в прошлом месяце, но которому долго сопротивлялся Вашингтон.
Кроме того, новая версия содержит более жесткие условия, чем предыдущие проекты: Вашингтон хочет потребовать всю прибыль от вышеуказанного фонда, пока Киев не выплатит по крайней мере эквивалент американской помощи, полученной во время войны — плюс 4% годовых.
Соединенные Штаты также хотят сохранить за собой право первого предложения по новым проектам и право налагать вето на продажу украинских ресурсов третьим странам. В первый год действия соглашения Украине хотят запретить предлагать третьим сторонам какие-либо инвестиционные проекты на более выгодных финансовых или экономических условиях, чем те, которые в перспективе будут предложены Вашингтону, пишет издание.
Народный депутат из фракции Голос Ярослав Ярослав Железняк прокомментировал статью NYT и призвал украинцев относиться к информации «с определенным сомнением».
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