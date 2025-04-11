Соглашение о недрах Украины — инсайдеры узнали о жестких условиях США
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Соглашение о недрах Украины — инсайдеры узнали о жестких условиях США

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Источник:  The New York Times

Украина и США возобновили переговоры о соглашении по украинским полезным ископаемым. 11 апреля делегация Украины прибыла в Вашингтон для нового раунда переговоров.

Главные тезисы

  • Соглашение о недрах Украины с США обсуждается с жесткими условиями, включая отчисление половины доходов в специальный фонд под контролем Америки.
  • Переговоры в Вашингтоне стали первым шагом после представления пересмотренного проекта соглашения.
  • США выдвигают требование вернуть им часть помощи полученной Украиной, включая военную и финансовую помощь.

США выдвигают жесткие условия в соглашении о недрах Украины

США планируют получить большую долю в природных ресурсах Украины в результате этого соглашения.

Этот визит стал последним поворотом в многомесячной эпопее, в которой Киев и Вашингтон торгуются по соглашению, которое президент Трамп рассматривает как способ "вернуть" прежнюю помощь США Украине, и которая, как надеется президент Владимир Зеленский, поможет обеспечить гарантии обороны для его страны, — сообщает NYT.

Переговоры между двумя делегациями станут первыми после того, как Белый дом представил пересмотренный проект соглашения о полезных ископаемых, в котором были вновь озвучены жесткие требования, отвергнутые официальным Киевом ранее, и это фактически вернуло переговоры в первоначальное состояние.

Как рассказали NYT официальные лица в Киеве, переговоры в Вашингтоне, которые, как ожидают, продлятся два дня, будут в основном техническими и не предполагают участия высших должностных лиц Украины и США.

Украинскую делегацию возглавил отвечающий за торговлю заместитель министра экономики Тарас Качка и в нее входят представители Минэкономики и Минюста. Белый дом не стал предоставлять подробности о переговорах.

Новый вариант соглашения, с которым ознакомилась NYT, возвращается к первоначальному требованию президента Трампа — по поводу того, чтобы «Украина вернула США миллиарды, полученные ею в виде военной и финансовой помощи» после начала полномасштабного вторжения РФ три года назад.

Как и в предыдущих предложениях США, в Вашингтоне хотят, чтобы Украина отчисляла половину своих доходов от проектов по добыче природных ресурсов, включая важнейшие минерали, нефть и газ, а также сопутствующую инфраструктуру (в том числе порты и трубопроводы) в инвестиционный фонд, контролируемый Вашингтоном.

В Белом доме также желают, чтобы прибыль из этого фонда была реинвестирована в украинские проекты по добыче природных ресурсов, хотя точная доля такой прибыли остается непонятной.

По информации NYT, в новой версии соглашения нет упоминания о гарантиях безопасности для Украины — положении, на котором долго настаивал Киев и которое ему удалось включить в проект в прошлом месяце, но которому долго сопротивлялся Вашингтон.

Кроме того, новая версия содержит более жесткие условия, чем предыдущие проекты: Вашингтон хочет потребовать всю прибыль от вышеуказанного фонда, пока Киев не выплатит по крайней мере эквивалент американской помощи, полученной во время войны — плюс 4% годовых.

Соединенные Штаты также хотят сохранить за собой право первого предложения по новым проектам и право налагать вето на продажу украинских ресурсов третьим странам. В первый год действия соглашения Украине хотят запретить предлагать третьим сторонам какие-либо инвестиционные проекты на более выгодных финансовых или экономических условиях, чем те, которые в перспективе будут предложены Вашингтону, пишет издание.

Фонд будет контролироваться Корпорацией международного финансирования и развития — правительственным агентством США, отвечающим за инвестирование в компании и за рубежом. Агентство будет назначать трех членов совета директоров — тогда как у Украины будет только двое — и будет контролировать каждый проект, в который инвестируют средства фонда.

Народный депутат из фракции Голос Ярослав Ярослав Железняк прокомментировал статью NYT и призвал украинцев относиться к информации «с определенным сомнением».

Что-то мне кажется, у NYT какая-то очень устаревшая версия соглашения (похожа на то, что мы разбирали еще с 23 марта), и они на ней выдали сегодня эту новость… Поэтому относился бы к этому с определенным сомнением.

Ярослав Железняк

Ярослав Железняк

Нардеп Украины

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