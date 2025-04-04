Соглашение о недрах. На каком этапе переговоры Украины и США

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, после завершения второго раунда онлайн-переговоров, который уже запланирован, делегация Украины отправится в Штаты для физических переговоров по соглашению о недрах. Кроме того, указано, что параллельно стартует еще один переговорный процесс.
Главные тезисы
- Примерно 3 апреля пройдет второй раунд политических переговоров между Украиной и США.
- Соглашение о недрах "анализируется на предмет соответствия законодательству".
Сибига рассказал о ходе переговоров Украины и США
По предварительным данным, 4 апреля должен состояться новый раунд переговоров по подписанию соглашения.
По словам шефа украинской дипломатии, офлайн-переговоры состоятся уже в скором времени — в течение следующих одной-двух недель.
Кроме того, указано, что Киев и Вашингтон планируют начать трек на уровне коммерческих юридических советников.
Он также добавил, что крайне важно проанализировать соглашение о недрах на предмет соответствия законодательству и на соответствие евроинтеграционным планам Украины.
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