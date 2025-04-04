Угода про надра. На якому етапі переговори України та США

За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, після завершення другого раунду онлайн-перемовин, який вже запланований, делегація України вирушить до Штатів для фізичних переговорів щодо угоди про надра. Окрім того, вказано, що паралельно стартує ще один переговорний процес.
Головні тези:
- Орієнтовно 3 квітня пройде другий раунд політичних переговорів між Україною і США.
- Наразі угода про надра "аналізується на предмет відповідності законодавству".
Сибіга розповів про хід переговорів України та США
За попередніми даними, 4 квітня повинен відбутися новий раунд перемовин щодо підписання угоди.
За словами шефа української дипломатії, офлайн-переговори відбудуться уже незабаром — протягом наступних одного-двох тижнів.
Окрім того, вказано, що Київ та Вашингтон планують розпочати також трек на рівні комерційних юридичних радників.
Він також додав, що вкрай важливо проаналізувати угоду про надра на предмет відповідності законодавству та на відповідність євроінтеграційним планам України.
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