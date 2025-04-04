Угода про надра. На якому етапі переговори України та США
Категорія
Економіка
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Угода про надра. На якому етапі переговори України та США

Сибіга розповів про хід переговорів України та США
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За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, після завершення другого раунду онлайн-перемовин, який вже запланований, делегація України вирушить до Штатів для фізичних переговорів щодо угоди про надра. Окрім того, вказано, що паралельно стартує ще один переговорний процес.

Головні тези:

  • Орієнтовно 3 квітня пройде другий раунд політичних переговорів між Україною і США.
  • Наразі угода про надра "аналізується на предмет відповідності законодавству".

Сибіга розповів про хід переговорів України та США

За попередніми даними, 4 квітня повинен відбутися новий раунд перемовин щодо підписання угоди.

І наступний крок — це фізичний приїзд української делегації у Вашингтон для обговорення деталей.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

За словами шефа української дипломатії, офлайн-переговори відбудуться уже незабаром — протягом наступних одного-двох тижнів.

Окрім того, вказано, що Київ та Вашингтон планують розпочати також трек на рівні комерційних юридичних радників.

Буде залучена для супроводу переговорного процесу одна з найвідоміших юридичних компаній, яка буде допомагати переговорній команді і також сама вести свій трек напряму з американськими юристами, — наголосив Андрій Сибіга.

Він також додав, що вкрай важливо проаналізувати угоду про надра на предмет відповідності законодавству та на відповідність євроінтеграційним планам України.

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