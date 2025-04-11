Угода про надра України — інсайдери дізналися про жорсткі умови США
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угода про надра України — інсайдери дізналися про жорсткі умови США

надра
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Джерело:  The New York Times

Україна і США відновили переговори про угоду щодо українських корисних копалин. 11 квітня делегація України прибула до Вашингтона для нового раунду переговорів.

Головні тези:

  • США висувають жорсткі умови в угоді про надра України, вимагаючи велику частку в природних ресурсах країни, пишуть інсайдери.
  • Українська делегація прибула до Вашингтона для нового раунду переговорів, які стали першими після представлення переглянутого проєкту угоди.
  • Згідно з новою версією угоди, Україні доведеться відраховувати половину доходів від видобутку ресурсів у спеціальний фонд, контрольований США.

США висувають жорсткі умови в угоді про надра України

США планують отримати велику частку в природних ресурсах України в результаті цієї угоди.

Цей візит став останнім поворотом у багатомісячній епопеї, в якій Київ і Вашингтон торгуються з приводу угоди, яку президент Трамп розглядає як спосіб „повернути“ колишню допомогу США Україні, і яка, як сподівається президент Володимир Зеленський, допоможе забезпечити гарантії оборони для його країни, — повідомляє NYT.

Переговори між двома делегаціями стануть першими після того, як Білий дім представив переглянутий проєкт угоди про корисні копалини, в якому було знову озвучено жорсткі вимоги, що їх відкинув офіційний Київ раніше, і це фактично повернуло переговори до початкового стану.

Як розповіли NYT офіційні особи в Києві, переговори у Вашингтоні, які, як очікують, триватимуть два дні, будуть здебільшого технічними і не передбачають участі вищих посадовців України та США.

Українську делегацію очолив заступник міністра економіки Тарас Качка, який відповідає за торгівлю, і до неї входять представники Мінекономіки та Мін'юсту. Білий дім не став надавати виданню подробиць про переговори.

Новий варіант угоди, з яким ознайомилася NYT, повертається до початкової вимоги президента Трампа — щодо того, щоб «Україна повернула США мільярди, отримані нею у вигляді військової та фінансової допомоги» після початку повномасштабного вторгнення РФ три роки тому.

Як і в попередніх пропозиціях США, у Вашингтоні хочуть, щоб Україна відраховувала половину своїх доходів від проєктів з видобутку природних ресурсів, включно з найважливішими мінералами, нафтою і газом, а також супутньої інфраструктури (зокрема порти та трубопроводи) в інвестиційний фонд, контрольований Вашингтоном.

У Білому домі також бажають, щоб прибуток із цього фонду реінвестували в українські проєкти з видобутку природних ресурсів, хоча точна частка такого прибутку залишається незрозумілою.

За інформацією NYT, у новій версії угоди відсутня згадка про гарантії безпеки для України — положення, на якому довго наполягав Київ і яке йому вдалося включити в проєкт минулого місяця, але якому довго опирався Вашингтон.

Крім того, нова версія містить більш жорсткі умови, ніж попередні проєкти: Вашингтон хоче вимагати весь прибуток від вищевказаного фонду доти, доки Київ не виплатить принаймні еквівалент американської допомоги, отриманої під час війни — плюс 4% річних.

Сполучені Штати також хочуть зберегти за собою «право першої пропозиції» щодо нових проєктів і право накладати вето на продаж українських ресурсів третім країнам. У перший рік дії угоди Україні хочуть заборонити пропонувати третім сторонам будь-які інвестиційні проєкти на більш вигідних фінансових або економічних умовах, ніж ті, які в перспективі будуть запропоновані Вашингтону, пише видання.

Фонд контролюватиметься Корпорацією міжнародного фінансування і розвитку — урядовою агенцією США, що відповідає за інвестування в компанії та проєкти за кордоном. Агентство призначатиме трьох членів ради директорів — тоді як Україна матиме лише двох — і контролюватиме кожен проєкт, у який інвестують кошти фонду.

Народний депутат із фракції “Голос” Ярослав Железняк прокоментував статтю NYT і закликав українців ставитися до інформації «з певним сумнівом».

Щось мені здається, у NYT якась дуже застаріла версія угоди (схожа на ту, що ми розбирали ще від 23 березня), і вони на ній видали сьогодні цю новину… Тому б ставився б до цього з певним сумнівом.

Ярослав Железняк

Ярослав Железняк

Нардеп України

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