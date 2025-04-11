Угода про надра України — інсайдери дізналися про жорсткі умови США

Україна і США відновили переговори про угоду щодо українських корисних копалин. 11 квітня делегація України прибула до Вашингтона для нового раунду переговорів.
Головні тези:
- США висувають жорсткі умови в угоді про надра України, вимагаючи велику частку в природних ресурсах країни, пишуть інсайдери.
- Українська делегація прибула до Вашингтона для нового раунду переговорів, які стали першими після представлення переглянутого проєкту угоди.
- Згідно з новою версією угоди, Україні доведеться відраховувати половину доходів від видобутку ресурсів у спеціальний фонд, контрольований США.
США висувають жорсткі умови в угоді про надра України
США планують отримати велику частку в природних ресурсах України в результаті цієї угоди.
Переговори між двома делегаціями стануть першими після того, як Білий дім представив переглянутий проєкт угоди про корисні копалини, в якому було знову озвучено жорсткі вимоги, що їх відкинув офіційний Київ раніше, і це фактично повернуло переговори до початкового стану.
Як розповіли NYT офіційні особи в Києві, переговори у Вашингтоні, які, як очікують, триватимуть два дні, будуть здебільшого технічними і не передбачають участі вищих посадовців України та США.
Українську делегацію очолив заступник міністра економіки Тарас Качка, який відповідає за торгівлю, і до неї входять представники Мінекономіки та Мін'юсту. Білий дім не став надавати виданню подробиць про переговори.
Новий варіант угоди, з яким ознайомилася NYT, повертається до початкової вимоги президента Трампа — щодо того, щоб «Україна повернула США мільярди, отримані нею у вигляді військової та фінансової допомоги» після початку повномасштабного вторгнення РФ три роки тому.
Як і в попередніх пропозиціях США, у Вашингтоні хочуть, щоб Україна відраховувала половину своїх доходів від проєктів з видобутку природних ресурсів, включно з найважливішими мінералами, нафтою і газом, а також супутньої інфраструктури (зокрема порти та трубопроводи) в інвестиційний фонд, контрольований Вашингтоном.
За інформацією NYT, у новій версії угоди відсутня згадка про гарантії безпеки для України — положення, на якому довго наполягав Київ і яке йому вдалося включити в проєкт минулого місяця, але якому довго опирався Вашингтон.
Крім того, нова версія містить більш жорсткі умови, ніж попередні проєкти: Вашингтон хоче вимагати весь прибуток від вищевказаного фонду доти, доки Київ не виплатить принаймні еквівалент американської допомоги, отриманої під час війни — плюс 4% річних.
Сполучені Штати також хочуть зберегти за собою «право першої пропозиції» щодо нових проєктів і право накладати вето на продаж українських ресурсів третім країнам. У перший рік дії угоди Україні хочуть заборонити пропонувати третім сторонам будь-які інвестиційні проєкти на більш вигідних фінансових або економічних умовах, ніж ті, які в перспективі будуть запропоновані Вашингтону, пише видання.
Народний депутат із фракції “Голос” Ярослав Железняк прокоментував статтю NYT і закликав українців ставитися до інформації «з певним сумнівом».
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-