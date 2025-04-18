Угода про надра. Україна і США підписали меморандум
Категорія
Економіка
Дата публікації

Угода про надра. Україна і США підписали меморандум

Юлія Свириденко
Чому важливе підписання Меморандуму між Україною та США

Перша віцепрем'єрка та Міністерка економіки України Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що Київ та Вашингтон зробили крок до Угоди про економічне партнерство.

Головні тези:

  • Обидві країни наразі працюють над створенням Фонду інвестицій у відбудову України. 
  • Також попереду — фіналізація тексту Угоди та її підписання. 

Чому важливе підписання Меморандуму між Україною та США

Як зазначає Юлія Свириденко, офіційні Київ та Вашингтон підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу команд обох країн та бажання фіналізувати й підписати угоду, яка буде вигідною для українського та американського народів.

На цьому тлі міністерка економіки повідомила про підготовку до створення Фонду інвестицій у відбудову України.

Що важливо розуміти, він відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та США — саме з цією ціллю обидві команди працюють над документом.

Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Перша віцепрем'єрка та Міністерка економіки України

Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

За словами очільниці відомства, попереду — фіналізація тексту Угоди та її підписання.

Лише після усіх цих етапів розпочнеться процес ратифікації парламентами країн.

Дякую нашим технічним командам — український та американській — за професійну, конструктивну та швидку роботу, — додала Свириденко.

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