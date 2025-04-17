Рейтинг Трампа в США стремительно падает — что думают американцы

Издание The Economist проанализировало отношение американцев к деятельности нового президента Дональда Трампа. И сделало вывод, что не все так радужно, как уверяет глава государства.

Рейтинг Трампа в США падает

В ноябре 2024 года Трамп выиграл народное голосование впервые за три попытки с преимуществом в 1,5 балла.

Мандат был огромным, — сказал он Time.

На самом деле это был наименьший отрыв с 2000 года, но это было улучшение двух предыдущих потерь Трампа в выборах на 2,1 пункта в 2016 году и на 4,5 пункта в 2020 году.

Трамп считает свое переизбрание доказательством движения MAGA и мандатом на радикальные и быстрые действия, отмечает издание. Однако через три месяца его срока есть признаки того, что его популярность подрывается. Поделиться

В опросе YouGov/The Economist американцы дают Трампу чистый рейтинг минус семь процентных пунктов по его управлению экономикой по сравнению с положительными рейтингами на этом этапе во время его первого срока.

Почти каждый пятый избиратель Трампа в 2024 году сказал, что не одобряет его поведение с инфляцией и ценами, в то время как 12% не одобряют его работу с рабочими местами и экономикой.

Так же в начале апреля данные опроса потребителей Мичиганского университета показали, что республиканцы менее оптимистично настроены по экономике, чем когда-либо во время первого срока господина Трампа, кроме декабря 2020 года, после того, как он проиграл переизбрание.

Снижение оценок Трампа не является загадкой. У президентов немного рычагов улучшить экономику в краткосрочной перспективе. Однако после своей инаугурации Трамп, похоже, намеревался как можно быстрее найти их.

Затем пришли новые тарифы. В течение двух недель Трамп обнародовал ошеломляющий залп тарифов почти для всех торговых партнеров Америки.

Однако базовый электорат Трампа остается в восторге от него. Более 92% голосовавших за него в ноябре республиканцев все еще воспринимают его благосклонно. Поделиться

Но его переизбрание обеспечили меняющиеся избиратели и редкие избиратели, многие из которых были разочарованы экономикой при Джо Байдене. Эти карманные избиратели более разнообразны, чем традиционная база республиканцев (например, Трамп достиг поразительных успехов среди молодых избирателей и латиноамериканских избирателей) и не являются консервативными консерваторами.

Согласно избирательному опросу Cooperative Election Study, 84% избирателей, поддержавших господина Трампа как в 2020, так и в 2024 годах, были белыми, 74% признали себя консервативными, а 72% были старше 45 лет.

Новые избиратели, которых он привлек в 2024 году, были другими: 65% были белыми, только 42% сказали, что они консервативны, и только 41% были старше 45 лет. Если Трампу не удастся обеспечить экономический бум, обещанный им во время кампании, эти избиратели могут легко выступить против него.

Уже есть признаки этого. Среди латиноамериканских респондентов чистое одобрение Трампа составляет минус 37 процентных пунктов, а среди младше 30 лет — минус 25. Поделиться

Данные опроса

Трамп имеет чистый отрицательный рейтинг одобрения во всех шести штатах, где он победил Джо Байдена на президентских выборах в ноябре (Аризона, Невада, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин).