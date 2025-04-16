Пошлины Трампа. Всемирная организация торговли озвучила тревожный прогноз для экономики
Категория
Экономика
Дата публикации

Пошлины Трампа. Всемирная организация торговли озвучила тревожный прогноз для экономики

Трамп
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Источник:  CNBC

Всемирная торговая организация (ВТО) предупредила, что перспективы мировой торговли "резко ухудшились" после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин.

Главные тезисы

  • ВОТ предупредила о резком ухудшении перспектив мировой торговли после введения пошлин Трампом.
  • Ожидается падение торговли товарами на 0,2% из-за роста тарифов и неопределенности торговой политики.
  • Северная Америка может испытать резкое уменьшение экспорта на 12,6% из-за пошлин.

ВОТ озвучила тревожный прогноз для мировой экономики

Перспективы мировой торговли резко ухудшились из-за резкого роста тарифов и неопределенности торговой политики, — говорится в отчете ВОТ.

В ВТО, с учетом ныне действующих таможенных тарифов и 90-дневной паузы, ожидается падение торговли товарами на 0,2% в этом году, в отличие от роста в октябрьском прогнозе.

При этом ожидается, что падение будет особенно резким в Северной Америке, где в текущем году экспорт сократится на 12,6%.

ВТО также предупредила о "серьезных рисках снижения", включая применение "взаимных" тарифов и более широкие последствия политической неопределенности, "что может привести к еще более резкому падению мировой торговли товарами на 1,5%", что особенно больно ударит по экспортоориентированным, наименее развитым странам.

По словам ВОТ, тарифные изменения произошли после сильного для мировой торговли 2024 года, в течение которого торговля товарами увеличилась на 2,9%, а торговля коммерческими услугами увеличилась на 6,8%.

Если взаимные тарифы будут введены в действие, рост мировой торговли товарами сократится еще на 0,6 процентных пункта, создавая особые риски для наименее развитых стран, тогда как распространение неопределенности торговой политики сократит рост еще на 0,8 процентных пункта.

Взаимные тарифы и распространение неопределенности торговой политики приведут к сокращению объема мировой торговли товарами на 1,5% в 2025 году.

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