Пошлины Трампа. Всемирная организация торговли озвучила тревожный прогноз для экономики

Всемирная торговая организация (ВТО) предупредила, что перспективы мировой торговли "резко ухудшились" после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин.
Главные тезисы
- ВОТ предупредила о резком ухудшении перспектив мировой торговли после введения пошлин Трампом.
- Ожидается падение торговли товарами на 0,2% из-за роста тарифов и неопределенности торговой политики.
- Северная Америка может испытать резкое уменьшение экспорта на 12,6% из-за пошлин.
ВОТ озвучила тревожный прогноз для мировой экономики
В ВТО, с учетом ныне действующих таможенных тарифов и 90-дневной паузы, ожидается падение торговли товарами на 0,2% в этом году, в отличие от роста в октябрьском прогнозе.
При этом ожидается, что падение будет особенно резким в Северной Америке, где в текущем году экспорт сократится на 12,6%.
ВТО также предупредила о "серьезных рисках снижения", включая применение "взаимных" тарифов и более широкие последствия политической неопределенности, "что может привести к еще более резкому падению мировой торговли товарами на 1,5%", что особенно больно ударит по экспортоориентированным, наименее развитым странам.
По словам ВОТ, тарифные изменения произошли после сильного для мировой торговли 2024 года, в течение которого торговля товарами увеличилась на 2,9%, а торговля коммерческими услугами увеличилась на 6,8%.
Взаимные тарифы и распространение неопределенности торговой политики приведут к сокращению объема мировой торговли товарами на 1,5% в 2025 году.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-