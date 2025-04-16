Трамп угрожает Китаю пошлинами до 245%
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп угрожает Китаю пошлинами до 245%

The White House
США продолжают усиливать давление на Китай
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Американский лидер Дональд Трамп дал понять, что готов поднять пошлины против КНР до 245%, если официальный Пекин не согласится с условиями Белого дома.

Главные тезисы

  • Торговая война между США и Китаем набирает обороты.
  • Глава КНР предлагает Евросоюзу объединиться для противостояния Штатам.

США продолжают усиливать давление на Китай

Белый дом обращает внимание на то, что в так называемый "день освобождения" американский лидер ввел 10%-ную универсальную пошлину на товары из всех стран, а также индивидуальные высокие пошлины для стран, с которыми у Штатов наибольший торговый дефицит.

Официальный Вашингтон продолжает утверждать, что более 75 стран хотят обсудить с США новые торговые соглашения.

После этого индивидуальные пошлины Трамп временно остановил для стран, которые пошли на переговоры.

Однако, что важно понимать, исключением стал Китай, который сразу прибег к зеркальным контрмерам.

В результате этих действий Китаю сейчас угрожают пошлины до 245% на импорт в США, — отмечает Белый дом.

По состоянию на сегодняшний день совокупная ставка пошлин США против Китая достигла 145%.

Официальный Пекин очень быстро отважился дать отпор Штатам, введя пошлины против американской продукции и ограничив импорт американских кинолент.

Более того, глава КНР публично предложил Евросоюзу объединиться, чтобы противостоять США, однако эта идея не очень понравилась Брюсселю.

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