Торговая война. Китай ответил на новые пошлины Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации

Торговая война. Китай ответил на новые пошлины Трампа

Китай
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Источник:  Bloomberg

Китай ответил на новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, объявив 9 апреля о повышении пошлин на американские товары до 84%.

Главные тезисы

  • Китай ответил на новые тарифы, введенные президентом США, повысив пошлины на американские товары до 84%.
  • Контрмеры Китая вызвали падение акций на биржах, а также негативное воздействие на европейские рынки.
  • Китай готовится подать иск во Всемирную торговую организацию и ввел 12 американских фирм в список экспортного контроля.

Китай ввел новые пошлины на американские товары

Согласно заявлению китайского правительства, контрмеры вступают в силу 10 апреля. В результате тарифы на импортные товары, происходящие из Соединенных Штатов, возрастут с 34 до 84%.

Китай сделал этот шаг через несколько часов после вступления в силу масштабных тарифов Трампа, достигших 104%.

Китай также заявил, что подаст иск против США во Всемирную торговую организацию, а также добавил 12 американских фирм в список экспортного контроля.

После того, как Китай объявил о новых тарифах на американские товары, фьючерсы на американские акции упали примерно на 1,7%. Акции в Европе упали более чем на 4%.

Китай назвал решение Трампа об эскалации тарифов на этой неделе «ошибкой за ошибкой», в то же время оставляя дверь открытой для диалога с США.

Издание отмечает, что с тех пор, как Трамп стал президентом США второй раз более 2 месяцев назад, он еще ни разу не говорил со своим китайским коллегой, президентом Си Цзиньпином.

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