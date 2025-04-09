Торговая война. Китай ответил на новые пошлины Трампа

Китай ответил на новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, объявив 9 апреля о повышении пошлин на американские товары до 84%.

Китай ввел новые пошлины на американские товары

Согласно заявлению китайского правительства, контрмеры вступают в силу 10 апреля. В результате тарифы на импортные товары, происходящие из Соединенных Штатов, возрастут с 34 до 84%.

Китай сделал этот шаг через несколько часов после вступления в силу масштабных тарифов Трампа, достигших 104%.

Китай также заявил, что подаст иск против США во Всемирную торговую организацию, а также добавил 12 американских фирм в список экспортного контроля.

После того, как Китай объявил о новых тарифах на американские товары, фьючерсы на американские акции упали примерно на 1,7%. Акции в Европе упали более чем на 4%.

Китай назвал решение Трампа об эскалации тарифов на этой неделе «ошибкой за ошибкой», в то же время оставляя дверь открытой для диалога с США.