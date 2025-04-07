"Иногда нужны лекарства". Трамп отреагировал на падение мировых рынков из-за новых пошлин США
Категория
Экономика
Дата публикации

"Иногда нужны лекарства". Трамп отреагировал на падение мировых рынков из-за новых пошлин США

Трамп
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Источник:  Reuters

Несмотря на потери на мировых рынках в триллионы долларов, президент США Дональд Трамп не отказывается от таможенной политики. Он сравнил новые тарифы с "лекарством".

Главные тезисы

  • Президент США Дональд Трамп сравнил новые пошлины с “лекарством” в контексте потерь на мировых рынках.
  • После инициативы Трампа по введению пошлин финансовые рынки оказались в состоянии турбулентности.
  • Трамп проводит переговоры с лидерами других стран по вопросу снижения тарифов.

Трамп "не заметил" триллионных долларовых потерь мировых рынков

Во время разговора с журналистами на борту Air Force One американский лидер отметил, что иностранным правительствам придется заплатить "много денег" за отмену новых пошлин.

Трамп отметил, что его не беспокоят потери рынка, уже "уничтожившие" почти 6 триллионов долларов стоимости акций США.

Западные медиа обращают внимание, что финансовые рынки при этом указывают на возможность еще одной недели значительных потерь.

Я не хочу, чтобы что-то упало. Но иногда нужно принимать лекарство, чтобы что-то исправить.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Также президент США рассказал, что разговаривал на выходных с лидерами из стран Европы и Азии, которые надеются убедить его снизить на 50% тарифы, которые вступят в силу на этой неделе.

Они садятся за стол переговоров. Они хотят говорить, но разговоров не будет, если они не платят нам много денег на ежегодной основе.

Объявление президента США Трампа о пошлинах на прошлой неделе всколыхнуло экономики во всем мире, обращает внимание Reuters, вызвав опасения глобальной торговой войны и рецессии, а также было заявление Китая об изменении ответных тарифов.

В воскресных утренних ток-шоу ведущие экономические советники Трампа пытались изобразить тарифы как разумное изменение позиции США в мировом торговом порядке. Они также пытались минимизировать экономические потрясения от бурного внедрения на прошлой неделе.

Фьючерсы на акции Уолл-стрит открылись резким падением в воскресенье, что свидетельствует о дальнейшей турбулентности.

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