ЕС готовит дополнительные пошлины на американские товары стоимостью до 28 млрд долл
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС готовит дополнительные пошлины на американские товары стоимостью до 28 млрд долл

ЕС
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Источник:  Reuters

В ближайшие дни страны Европейского Союза планируют выступить единым фронтом против пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, вероятно, одобрив первый ответный пакет целевых мер. Речь идет о дополнительных пошлинах на американские товары общей стоимостью до 28 млрд дол.

Главные тезисы

  • Европейский Союз планирует ввести дополнительные пошлины на американские товары стоимостью до 28 млрд долларов в ответ на тарифы, введенные Трампом.
  • Предложенный список американских товаров для обложения пошлинами включает мясо, крупы, вино, древесину и другие товары, вызвавшие споры и возмущение среди дипломатов и экспортеров.
  • Европейский Союз стремится выработать единую позицию по переговорам с США для отмены тарифов, одновременно демонстрируя решительность в случае провала переговоров.

ЕС введет новые пошлины на американские товары: что известно

Блок из 27 стран ЕС сталкивается с 25-процентными импортными тарифами на сталь, алюминий и автомобили, а также "взаимными" тарифами в размере 20% со среды, 2 апреля, почти на все другие товары.

Тарифы Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в Соединенные Штаты, стоимость которого в прошлом году составила 532 млрд евро (585 миллиардов долларов), при этом еще могут быть введены пошлины на медь, фармацевтику, полупроводники и древесину.

Европейская комиссия, отвечающая за торговую политику ЕС, 7 апреля вечером предложит странам-членам список американских товаров, на которые планируют ввести дополнительные пошлины в ответ на тарифы Трампа на сталь и алюминий, вместо более широких взаимных ограничений, отмечают в Reuters.

В него войдут американское мясо, крупы, вино, древесина и одежда, а также жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.

Особое внимание и споры внутри ЕС вызвали вопросы бурбона. Еврокомиссия предлагала ввести на него пошлину в 50%, после чего Трамп пригрозил в ответ ввести пошлину в 200% на алкогольные напитки из ЕС, если этот шаг будет реализован.

Экспортеры вина — Франция и Италия — уже выразили обеспокоенность. Европейский Союз, экономика которого в значительной степени зависит от свободной торговли, стремится заручиться максимально широкой поддержкой внутри блока, чтобы усилить давление на Трампа и в конце концов вынудить его сесть за стол переговоров.

7 апреля в Люксембурге состоится первая общеевропейская политическая встреча после заявления Трампа о масштабных тарифах. На ней министры торговли из всех 27 стран ЕС обсудят, как эти пошлины повлияют на экономику и как лучше на них реагировать.

Европейские дипломаты заявили, что главная цель этой встречи — выработать общую позицию: показать готовность вести переговоры с Вашингтоном по отмене тарифов, но в то же время продемонстрировать решительность в случае провала переговоров ответить собственными ограничениями.

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