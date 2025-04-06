ЄС готує додаткові мита на американські товари вартістю до 28 млрд дол

Найближчими днями країни Європейського Союзу планують виступити єдиним фронтом проти мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, ймовірно, схваливши перший пакет цільових заходів у відповідь. Йдеться про додаткові мита на американські товари загальною вартістю до 28 млрд дол.

ЄС введе нові мита на американські товари: що відомо

Блок із 27 країн ЄС стикається з 25-відсотковими імпортними тарифами на сталь, алюміній та автомобілі, а також "взаємними" тарифами у розмірі 20% з середи, 2 квітня, майже на всі інші товари.

Тарифи Трампа охоплюють близько 70% експорту ЄС до Сполучених Штатів, вартість якого минулого року становила 532 млрд євро (585 мільярдів доларів), при цьому ще можуть бути введені мита на мідь, фармацевтику, напівпровідники та деревину.

Європейська комісія, яка відповідає за торгівельну політику ЄС, 7 квітня ввечері запропонує країнам-членам список американських товарів, на які планують запровадити додаткові мита у відповідь на тарифи Трампа на сталь та алюміній, замість ширших взаємних обмежень, зазначають у Reuters.

До нього увійдуть американське м'ясо, крупи, вино, деревина та одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи та туалетний папір.

Особливу увагу та суперечки всередині ЄС викликало питання бурбона. Єврокомісія пропонувала запровадити на нього мито у 50%, після чого Трамп пригрозив у відповідь ввести мито у 200% на алкогольні напої з ЄС, якщо цей крок буде реалізовано.

Експортери вина — Франція та Італія — вже висловили стурбованість. Європейський Союз, економіка якого значною мірою залежить від вільної торгівлі, прагне заручитися максимально широкою підтримкою всередині блоку, щоб посилити тиск на Трампа й зрештою змусити його сісти за стіл переговорів. Поширити

Зазначається, що 7 квітня у Люксембурзі відбудеться перша загальноєвропейська політична зустріч після заяви Трампа про масштабні тарифи. На ній міністри торгівлі з усіх 27 країн ЄС обговорять, як ці мита вплинуть на економіку та як найкраще на них реагувати.