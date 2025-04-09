Торгова війна. Китай відповів на нові мита Трампа

Китай відповів на нові тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, оголосивши 9 квітня про підвищення мит на американські товари до 84%.
Головні тези:
- Китай підвищив мита на американські товари до 84% відповідно на новини тарифів від Трампа.
- Контрзаходи Китаю набувають чинності, акції на біржах падають, європейські ринки також постраждали від цього рішення.
- Китай готується подати позов до Світової організації торгівлі та ввів 12 американських фірм до списку експортного контролю.
Китай ввів нові мита на американські товари
Згідно із заявою китайського уряду, контрзаходи набувають чинності 10 квітня. В результаті тарифи на імпортні товари, що походять зі Сполучених Штатів, зростуть із 34% до 84%.
Китай зробив цей крок через кілька годин після того, як набули чинності масштабні тарифи Трампа, які досягли 104%.
Китай також заявив, що подасть позов проти США до Світової організації торгівлі, а також додав 12 американських фірм до списку експортного контролю.
Після того, як Китай оголосив про нові тарифи на американські товари ф'ючерси на американські акції впали приблизно на 1,7%. Акції в Європі впали більш ніж на 4%.
Китай назвав рішення Трампа про ескалацію тарифів цього тижня «помилкою за помилкою», водночас залишаючи двері відкритими для діалогу зі США.
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