Торгова війна. Китай відповів на нові мита Трампа

Китай відповів на нові тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, оголосивши 9 квітня про підвищення мит на американські товари до 84%.

Китай ввів нові мита на американські товари

Згідно із заявою китайського уряду, контрзаходи набувають чинності 10 квітня. В результаті тарифи на імпортні товари, що походять зі Сполучених Штатів, зростуть із 34% до 84%.

Китай зробив цей крок через кілька годин після того, як набули чинності масштабні тарифи Трампа, які досягли 104%.

Китай також заявив, що подасть позов проти США до Світової організації торгівлі, а також додав 12 американських фірм до списку експортного контролю.

Після того, як Китай оголосив про нові тарифи на американські товари ф'ючерси на американські акції впали приблизно на 1,7%. Акції в Європі впали більш ніж на 4%.

Китай назвав рішення Трампа про ескалацію тарифів цього тижня «помилкою за помилкою», водночас залишаючи двері відкритими для діалогу зі США.