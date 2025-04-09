Торгова війна. Китай відповів на нові мита Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

Торгова війна. Китай відповів на нові мита Трампа

Китай
Джерело:  Bloomberg

Китай відповів на нові тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, оголосивши 9 квітня про підвищення мит на американські товари до 84%.

Головні тези:

  • Китай підвищив мита на американські товари до 84% відповідно на новини тарифів від Трампа.
  • Контрзаходи Китаю набувають чинності, акції на біржах падають, європейські ринки також постраждали від цього рішення.
  • Китай готується подати позов до Світової організації торгівлі та ввів 12 американських фірм до списку експортного контролю.

Китай ввів нові мита на американські товари

Згідно із заявою китайського уряду, контрзаходи набувають чинності 10 квітня. В результаті тарифи на імпортні товари, що походять зі Сполучених Штатів, зростуть із 34% до 84%.

Китай зробив цей крок через кілька годин після того, як набули чинності масштабні тарифи Трампа, які досягли 104%.

Китай також заявив, що подасть позов проти США до Світової організації торгівлі, а також додав 12 американських фірм до списку експортного контролю.

Після того, як Китай оголосив про нові тарифи на американські товари ф'ючерси на американські акції впали приблизно на 1,7%. Акції в Європі впали більш ніж на 4%.

Китай назвав рішення Трампа про ескалацію тарифів цього тижня «помилкою за помилкою», водночас залишаючи двері відкритими для діалогу зі США.

Видання зазначає, що відколи Трамп став президентом США вдруге понад 2 місяці тому, він ще ні разу не говорив зі своїм китайським колегою, президентом Сі Цзіньпіном.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
J.P. Morgan оцінив ризик глобальної рецесії через мита Трампа
Про що попереджає J.P. Morgan
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Іноді потрібні ліки". Трамп відреагував на падіння світових ринків через нові мита США
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп і Маск розсварилися через нові мита
Маск і Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?