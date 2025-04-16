Трамп погрожує Китаю митами до рекордних 245%

Американський лідер Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий підняти мита проти КНР до небувалих 245%, якщо офіційний Пекін не погодиться на умови Білого дому.

США продовжують посилювати тиск на Китай

Білий дім звертає увагу на те, що в так званий "день звільнення" американський лідер ввів 10%-ве універсальне мито на товари з усіх країн, а також індивідуальні вищі мита для країн, з якими у Штатів найбільший торговельний дефіцит.

Офіційний Вашингтон продовжує стверджувати, що нібито понад 75 країн хочуть обговорити зі США нові торговельні угоди.

Після цього індивідуальні мита Трамп тимчасово зупинив для країн, які пішли на переговори.

Однак, що важливо розуміти, винятком став Китай, який одразу вдався до дзеркальних контрзаходів.

Унаслідок цих дій Китаю зараз загрожують мита до 245% на імпорт до США, — наголошує Білий дім. Поширити

Станом на сьогодні сукупна ставка мит США проти Китаю сягнула 145%.

Офіційний Пекін вкрай швидко наважився дати відсіч Штатам, запровадивши мита проти американської продукції та обмеживши імпорт американських кінострічок.