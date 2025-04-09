ЄС запровадить контрзаходи у відповідь на мита США — що відомо
Категорія
Економіка
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ЄС запровадить контрзаходи у відповідь на мита США — що відомо

ЄС
Джерело:  Bloomberg

Держави-члени Європейського Союзу 9 квітня проголосували за пропозицію Європейської комісії запровадити торгівельні контрзаходи проти Сполучених Штатів.

Головні тези:

  • Європейський Союз вводить контрзаходи у відповідь на митний тариф США на імпорт сталі та алюмінію.
  • Нові мита ЄС можуть стосуватись товарів на суму близько 21-22 мільярдів євро, включаючи соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік.
  • Єврокомісія готова скасувати контрзаходи у випадку досягнення справедливого компромісу зі Сполученими Штатами.

ЄС запровадить нові мита на американські товари

Пропозиція Єврокомісії стосується рішення США запровадити тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, оголошеного в березні.

Хоча в Єврокомісії поки не уточнили деталей тарифних заходів проти США, за даними медіа, вони охоплять товари вартістю 21-22 мільярди євро. Це зокрема соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік — товари, повʼязані насамперед з республіканськими штатами США.

Водночас, стверджує Bloomberg, у фінальному переліку не знайшлось місця бурбону — імовірно, через тиск виноробних країн ЄС після того, як Трамп пригрозив 200-відсотковими тарифами на європейські вина.

Тарифи Євросоюзу почнуть стягуватись із 15 квітня — після того, як будуть завершені юридичні аспекти оформлення рішення й воно буде офіційно опубліковане.

ЄС вважає американські тарифи невиправданими й шкідливими, такими, що завдають економічної шкоди обом сторонам, а також світовій економіці. ЄС чітко заявив, що віддає перевагу досягненню результатів переговорів зі США, які були б збалансованими та взаємовигідними, — наголосили в ЄК.

Там також вказали, що готові призупинити контрзаходи "в будь-який час, якщо США погодяться на справедливий і збалансований результат переговорів".

Зазначимо, що контрзаходи ЄС поки не стосуються запровадження Трампом 20-відсоткових "взаємних" тарифів на весь експорт з Євросоюзу, які набули чинності в середу, а також на його нещодавнє 25-відсоткове мито на автомобілі.

До слова, Угорщина виявилась єдиною державою Європейського Союзу, яка не підтримала запровадження тарифів у відповідь на митні заходи Сполучених Штатів проти імпорту сталі та алюмінію з ЄС.

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