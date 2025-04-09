ЕС введет контрмеры в ответ на пошлины США — что известно

Государства-члены Европейского Союза 9 апреля проголосовали за предложение Европейской комиссии ввести торговые контрмеры против Соединенных Штатов.
Главные тезисы
- Европейский Союз вводит контрмеры против США в ответ на таможенные пошлины на импорт стали и алюминия.
- Новые пошлины ЕС могут затронуть товары на сумму около 21-22 миллиардов евро, такие как соевые бобы, мотоциклы и апельсиновый сок.
- Еврокомиссия готова отменить контрмеры в случае достижения справедливого компромисса с Соединенными Штатами.
ЕС введет новые пошлины на американские товары
Предложение Еврокомиссии касается решения США ввести тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, объявленного в марте.
Хотя в Еврокомиссии пока не уточнили детали тарифных мер против США, по данным медиа, они охватят товары стоимостью 21-22 миллиарда евро. Это, в частности, соевые бобы, мотоциклы и апельсиновый сок — товары, связанные прежде всего с республиканскими штатами США.
В то же время, утверждает Bloomberg, в финальном перечне не нашлось места бурбона — предположительно из-за давления винодельческих стран ЕС после того, как Трамп пригрозил 200-процентными тарифами на европейские вина.
Тарифы Евросоюза начнут взиматься с 15 апреля — после того, как будут завершены юридические аспекты оформления решения, и оно будет официально опубликовано.
Там также отметили, что готовы приостановить контрмеры "в любое время, если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров".
Отметим, что контрмеры ЕС пока не касаются введения Трампом 20-процентных "взаимных" тарифов на весь экспорт из Евросоюза, вступивших в силу в среду, а также на его недавнюю 25-процентную пошлину на автомобили.
К слову, Венгрия оказалась единственным государством Европейского Союза, не поддержавшим введение тарифов в ответ на таможенные меры Соединенных Штатов против импорта стали и алюминия из ЕС.
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