Мита Трампа. Світова організація торгівлі озвучила тривожний прогноз для економіки

СОТ озвучила тривожний прогноз для світової економіки

Перспективи світової торгівлі різко погіршилися через різке зростання тарифів і невизначеність торгівельної політики, — йдеться у звіті СОТ. Поширити

У СОТ, з урахуванням нині чинних митних тарифів та 90-денної паузи, очікують падіння торгівлі товарами на 0,2% цього року, на відміну від зростання у жовтневому прогнозі.

При цьому очікується, що падіння буде особливо різким у Північній Америці, де цього року експорт скоротиться на 12,6%.

СОТ також попередила про "серйозні ризики зниження", включно з застосуванням "взаємних" тарифів і більш широкі наслідки політичної невизначеності, "що може призвести до ще більш різкого падіння світової торгівлі товарами на 1,5%", що особливо боляче вдарить по експортоорієнтованих, найменш розвинених країнах.

За словами СОТ, тарифні зміни відбулися після сильного для світової торгівлі 2024 року, протягом якого торгівля товарами зросла на 2,9%, а торгівля комерційними послугами збільшилася на 6,8%.

Якщо взаємні тарифи будуть введені в дію, зростання світової торгівлі товарами скоротиться ще на 0,6 відсоткового пункту, створюючи особливі ризики для найменш розвинених країн, тоді як поширення невизначеності торгівельної політики скоротить зростання ще на 0,8 відсоткового пунктів. Поширити

Взяті разом, взаємні тарифи та поширення невизначеності торгівельної політики призведуть до скорочення обсягу світової торгівлі товарами на 1,5% у 2025 році.