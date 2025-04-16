Мита Трампа. Світова організація торгівлі озвучила тривожний прогноз для економіки

Світова організація торгівлі (СОТ) попередила, що перспективи світової торгівлі "різко погіршилися" після запровадження президентом США Дональдом Трампом мит.
Головні тези:
- СОТ попереджає про різке погіршення перспектив світової торгівлі після застосування мит Трампом.
- Очікується падіння торгівлі товарами на 0,2% у зв'язку з ростом тарифів і невизначеністю торгівельної політики.
- Північна Америка може зазнати особливо різкого зменшення експорту на 12,6% через мита.
СОТ озвучила тривожний прогноз для світової економіки
У СОТ, з урахуванням нині чинних митних тарифів та 90-денної паузи, очікують падіння торгівлі товарами на 0,2% цього року, на відміну від зростання у жовтневому прогнозі.
При цьому очікується, що падіння буде особливо різким у Північній Америці, де цього року експорт скоротиться на 12,6%.
СОТ також попередила про "серйозні ризики зниження", включно з застосуванням "взаємних" тарифів і більш широкі наслідки політичної невизначеності, "що може призвести до ще більш різкого падіння світової торгівлі товарами на 1,5%", що особливо боляче вдарить по експортоорієнтованих, найменш розвинених країнах.
За словами СОТ, тарифні зміни відбулися після сильного для світової торгівлі 2024 року, протягом якого торгівля товарами зросла на 2,9%, а торгівля комерційними послугами збільшилася на 6,8%.
Взяті разом, взаємні тарифи та поширення невизначеності торгівельної політики призведуть до скорочення обсягу світової торгівлі товарами на 1,5% у 2025 році.
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