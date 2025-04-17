Рейтинг Трампа у США стрімко падає — що думають американці

Видання The Economist проаналізувало ставлення американців до діяльності нового президента Дональда Трампа. І зробило висновок, що не все так райдужно, як запевняє очільник країни.

Рейтинг Трампа у США падає

У листопаді 2024 року Трамп виграв народне голосування вперше за три спроби з перевагою в 1,5 бала.

Мандат був величезним, — сказав він Time.

Насправді це був найменший відрив з 2000 року, але це було покращення двох попередніх втрат Трампа у виборах, на 2,1 пункти у 2016 році та на 4,5 пункту у 2020 році.

Трамп вважає своє переобрання доказом руху MAGA та мандатом на радикальні та швидкі дії, зазначає видання. Проте через три місяці його терміну є ознаки того, що його популярність підривається. Його рейтинг схвалення впав на 14 пунктів після того, як він вступив на посаду, суттєвіше, ніж падіння на п'ять пунктів, яке він зазнав до цього часу під час свого першого терміну. Поширити

В опитуванні YouGov/ The Economist американці дають Трампу чистий рейтинг мінус сім процентних пунктів щодо його управління економікою, порівняно з позитивними рейтингами на цьому етапі під час його першого терміну.

Майже кожен п’ятий виборець Трампа у 2024 році сказав, що не схвалює його поведінку з інфляцією та цінами, тоді як 12% не схвалюють його роботу з робочими місцями та економікою.

Так само на початку квітня дані опитування споживачів Мічиганського університету показали, що республіканці менш оптимістично налаштовані щодо економіки, ніж будь-коли під час першого терміну пана Трампа, окрім грудня 2020 року, після того, як він програв переобрання.

Зниження оцінок Трампа не є загадкою. Президенти мають небагато важелів покращити економіку в короткостроковій перспективі. Проте після своєї інавгурації Трамп, схоже, мав намір якнайшвидше знайти їх.

Потім прийшли нові тарифи. Протягом двох тижнів Трамп оприлюднив приголомшливий залп тарифів майже для всіх торгових партнерів Америки.

Проте базовий електорат Трампа залишається в захваті від нього. Понад 92% республіканців, які голосували за нього в листопаді, все ще сприймають його прихильно. Поширити

Але його переобрання забезпечили мінливі виборці та рідкісні виборці, багато з яких були розчаровані економікою за Джо Байдена. Ці кишенькові виборці більш різноманітні, ніж традиційна база республіканців (наприклад, Трамп досяг вражаючих успіхів серед молодих виборців та латиноамериканських виборців) і не є консервативними консерваторами.

Згідно з виборчим опитуванням Cooperative Election Study, 84% виборців, які підтримали пана Трампа як у 2020, так і в 2024 роках, були білими, 74% визнали себе консервативними, а 72% були старше 45 років.

Нові виборці, яких він залучив у 2024 році, були іншими: 65% були білими, лише 42% сказали, що вони консервативні, і лише 41% були старшими за 45 років. Якщо Трампу не вдасться забезпечити економічний бум, який він обіцяв під час кампанії, ці виборці можуть легко виступити проти нього.

Вже є ознаки цього. Серед латиноамериканських респондентів чисте схвалення Трампа становить мінус 37 процентних пунктів, а серед тих, хто молодше 30 років, — мінус 25. Поширити

Дані опитування

Трамп має чистий негативний рейтинг схвалення в усіх шести штатах, де він переміг Джо Байдена на президентських виборах у листопаді (Аризона, Невада, Джорджія, Пенсільванія, Мічиган і Вісконсін).