Згідно з даними видання The Economist, члени команди американського лідера Дональда Трампа висловили невдоволення зусиллями членів ЄС щодо зміцнення України на тлі її війни з країною-агресоркою Росією.

Чим невдоволена команда Трампа

Журналісти звертають увагу на низку кроків Білого дому, які фактично вказують на відхід від підтримки України.

Що важливо розуміти, йдеться не лише про виведення військових з ключової бази у Жешуві, а й про зменшення присутності у Контактній групі з питань оборони України.

Не можна також ігнорувати той факт, що саме адміністрація обклала Україну базовим 10-відсотковим тарифом, однак Росію такі обмеження не торкнулися.

Ще однією ознакою часу є те, що представники Пентагону нещодавно поставили запитання одному із союзників про те, чому він продовжує постачати зброю в Україну. Поширити

Ба більше, вказано, що деякі помічники Трампа в приватних бесідах навіть скаржилися, що вони "ситі по горло" зусиллями Європи зі зміцнення України.