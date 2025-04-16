Команда Трампа влаштувала розбірки з Євросоюзом через Україну
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Команда Трампа влаштувала розбірки з Євросоюзом через Україну

Трамп
Джерело:  The Economist

Згідно з даними видання The Economist, члени команди американського лідера Дональда Трампа висловили невдоволення зусиллями членів ЄС щодо зміцнення України на тлі її війни з країною-агресоркою Росією.

Головні тези:

  • Білий дім демонструє різкий розворот у питаннях підтримки України.
  • На цьому тлі Штати посилили тиск навіть на Євросоюз.

Чим невдоволена команда Трампа

Журналісти звертають увагу на низку кроків Білого дому, які фактично вказують на відхід від підтримки України.

Що важливо розуміти, йдеться не лише про виведення військових з ключової бази у Жешуві, а й про зменшення присутності у Контактній групі з питань оборони України.

Не можна також ігнорувати той факт, що саме адміністрація обклала Україну базовим 10-відсотковим тарифом, однак Росію такі обмеження не торкнулися.

Ще однією ознакою часу є те, що представники Пентагону нещодавно поставили запитання одному із союзників про те, чому він продовжує постачати зброю в Україну.

Ба більше, вказано, що деякі помічники Трампа в приватних бесідах навіть скаржилися, що вони "ситі по горло" зусиллями Європи зі зміцнення України.

Як завжди у випадку з такою хаотичною адміністрацією, важко відрізнити справжній сигнал від шуму, — наголошують журналісти.

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