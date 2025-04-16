Команда Трампа влаштувала розбірки з Євросоюзом через Україну

Згідно з даними видання The Economist, члени команди американського лідера Дональда Трампа висловили невдоволення зусиллями членів ЄС щодо зміцнення України на тлі її війни з країною-агресоркою Росією.
Головні тези:
- Білий дім демонструє різкий розворот у питаннях підтримки України.
- На цьому тлі Штати посилили тиск навіть на Євросоюз.
Чим невдоволена команда Трампа
Журналісти звертають увагу на низку кроків Білого дому, які фактично вказують на відхід від підтримки України.
Що важливо розуміти, йдеться не лише про виведення військових з ключової бази у Жешуві, а й про зменшення присутності у Контактній групі з питань оборони України.
Не можна також ігнорувати той факт, що саме адміністрація обклала Україну базовим 10-відсотковим тарифом, однак Росію такі обмеження не торкнулися.
Ба більше, вказано, що деякі помічники Трампа в приватних бесідах навіть скаржилися, що вони "ситі по горло" зусиллями Європи зі зміцнення України.
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