Команда Трампа устроила разборки с Евросоюзом из-за Украины

Согласно данным издания The Economist, члены команды американского лидера Дональда Трампа выразили недовольство усилиями членов ЕС по укреплению Украины на фоне ее войны со страной-агрессорской Россией.
Главные тезисы
- Белый дом демонстрирует резкий разворот в вопросах поддержки Украины.
- На этом фоне Штаты усилили давление даже на Евросоюз.
Чем недовольна команда Трампа
Журналисты обращают внимание на ряд шагов Белого дома, фактически указывающих на отход от поддержки Украины.
Что важно понимать, речь идет не только о выводе военных из ключевой базы в Жешуве, но и об уменьшении присутствия в Контактной группе по обороне Украины.
Нельзя также игнорировать тот факт, что именно администрация обложила Украину базовым 10-процентным тарифом, однако Россию такие ограничения не коснулись.
Более того, указано, что некоторые помощники Трампа в частных беседах даже жаловались, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины.
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