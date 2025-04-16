Команда Трампа устроила разборки с Евросоюзом из-за Украины

Согласно данным издания The Economist, члены команды американского лидера Дональда Трампа выразили недовольство усилиями членов ЕС по укреплению Украины на фоне ее войны со страной-агрессорской Россией.

Чем недовольна команда Трампа

Журналисты обращают внимание на ряд шагов Белого дома, фактически указывающих на отход от поддержки Украины.

Что важно понимать, речь идет не только о выводе военных из ключевой базы в Жешуве, но и об уменьшении присутствия в Контактной группе по обороне Украины.

Нельзя также игнорировать тот факт, что именно администрация обложила Украину базовым 10-процентным тарифом, однако Россию такие ограничения не коснулись.

Еще одним признаком является то, что представители Пентагона недавно задали вопрос одному из союзников о том, почему он продолжает поставлять оружие в Украину. Поделиться

Более того, указано, что некоторые помощники Трампа в частных беседах даже жаловались, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины.