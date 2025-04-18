Угоди про надра. Уряд уперше оприлюднив текст меморандуму

Кабінет міністрів України опублікував текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.
Головні тези:
- Створення інвестиційного фонду для відбудови є важливою частиною економічного партнерства між Україною та США.
- Очікуються подальші переговори та підписання угоди в найближчій перспективі.
Повний текст меморандуму
ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року;
ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що американський народ бажає інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну;
ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна прагнуть до тривалого миру в Україні та міцного партнерства між їхніми народами та урядами;
ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок України у зміцнення міжнародного миру та безпеки шляхом добровільної відмови від третього за величиною у світі ядерного арсеналу;
ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна мають намір створити інвестиційний фонд для відбудови як частину економічного партнерства між двома народами та урядами;
ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна провели продуктивні технічні обговорення у Вашингтоні, округ Колумбія, нещодавно, з 11 по 12 квітня 2025 року, щоб завершити переговори щодо угоди про створення інвестиційного фонду для відбудови;
ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати поважають намір України уникнути конфліктів у розробці угоди з її зобов'язаннями в рамках вступу до Європейського Союзу або угод з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами;
ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що без шкоди для будь-яких залишкових політичних чи юридичних процедур, необхідних для завершення домовленостей, Прем’єр-міністр України Шмигаль відвідає Вашингтон, округ Колумбія, на тижні з 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з Міністром фінансів США Бессент і надати підтримку на найвищому рівні для завершення технічних обговорень умов угоди про створення інвестиційного фонду для відбудови. Від переговорних команд очікується звіт про прогрес до 26 квітня 2025 року, з метою завершення обговорень до цієї дати та підписання угоди якомога швидше;
ОТЖЕ, ВНАСЛІДОК ЦЬОГО, як підтверджується підписами нижче, уряд Сполучених Штатів Америки та уряд України підписують цей Меморандум про наміри з метою якнайшвидшого завершення підготовки необхідних документів для офіційного укладення угоди про економічне партнерство між народами Америки та України та створення інвестиційного фонду для відбудови.
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