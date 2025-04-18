Угоди про надра. Уряд уперше оприлюднив текст меморандуму

Кабінет міністрів України опублікував текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Повний текст меморандуму

ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки надали значну фінансову та матеріальну підтримку Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року;

ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що американський народ бажає інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну;

ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна прагнуть до тривалого миру в Україні та міцного партнерства між їхніми народами та урядами;

ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок України у зміцнення міжнародного миру та безпеки шляхом добровільної відмови від третього за величиною у світі ядерного арсеналу;

ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна мають намір створити інвестиційний фонд для відбудови як частину економічного партнерства між двома народами та урядами;

ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати Америки та Україна провели продуктивні технічні обговорення у Вашингтоні, округ Колумбія, нещодавно, з 11 по 12 квітня 2025 року, щоб завершити переговори щодо угоди про створення інвестиційного фонду для відбудови;

ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що Сполучені Штати поважають намір України уникнути конфліктів у розробці угоди з її зобов'язаннями в рамках вступу до Європейського Союзу або угод з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами;

ЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, що без шкоди для будь-яких залишкових політичних чи юридичних процедур, необхідних для завершення домовленостей, Прем’єр-міністр України Шмигаль відвідає Вашингтон, округ Колумбія, на тижні з 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з Міністром фінансів США Бессент і надати підтримку на найвищому рівні для завершення технічних обговорень умов угоди про створення інвестиційного фонду для відбудови. Від переговорних команд очікується звіт про прогрес до 26 квітня 2025 року, з метою завершення обговорень до цієї дати та підписання угоди якомога швидше;

ОТЖЕ, ВНАСЛІДОК ЦЬОГО, як підтверджується підписами нижче, уряд Сполучених Штатів Америки та уряд України підписують цей Меморандум про наміри з метою якнайшвидшого завершення підготовки необхідних документів для офіційного укладення угоди про економічне партнерство між народами Америки та України та створення інвестиційного фонду для відбудови.