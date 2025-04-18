Соглашения о недрах. Кабмин впервые обнародовал текст меморандума

Кабинет министров Украины опубликовал текст меморандума из США по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.

Полный текст меморандума

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

УЧИТЫВАЯ, что американский народ желает инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и крепкому партнерству между их народами и правительствами;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад Украины в укрепление международного мира и безопасности путем добровольного отказа от третьего по величине в мире ядерного арсенала;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина намерены создать инвестиционный фонд для восстановления как часть экономического партнерства между двумя народами и правительствами;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты Америки и Украина провели продуктивные технические обсуждения в Вашингтоне, округ Колумбия, недавно, с 11 по 12 апреля 2025 года, чтобы завершить переговоры по соглашению о создании инвестиционного фонда для восстановления;

УЧИТЫВАЯ, что Соединенные Штаты уважают намерение Украины избежать конфликтов в разработке соглашения с ее обязательствами в рамках вступления в Европейский Союз или соглашений с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами;

УЧИТЫВАЯ, что без ущерба для любых остаточных политических или юридических процедур, необходимых для завершения договоренностей, Премьер-министр Украины Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, на неделе с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с Министром финансов США Бессент и оказать поддержку на самом высоком уровне для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда для восстановления. От переговорных команд ожидается отчет о прогрессе до 26 апреля 2025 года, с целью завершения обсуждений до этой даты и подписания соглашения как можно скорее;

Следовательно, вследствие этого, как подтверждается подписями ниже, правительство Соединенных Штатов Америки и правительство Украины подписывают этот Меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения подготовки необходимых документов для официального заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Америки и Украины и создания инвестиционного фонда для восстановления.