Прекращение огня в Украине. США выбрали новый дедлайн

Как удалось узнать журналистам, команда американского лидера Дональда Трампа во время встречи с европейцами в Париже дала понять, что намерена обеспечить полное прекращение огня в войне РФ против Украины в течение нескольких недель.
Главные тезисы
- Участники переговоров в Париже обсуждали пути реального прекращения огня и установления длительного мира в регионе.
- Европейские лидеры продолжают отстаивать интересы Украины на переговорах.
США снова сменили дедлайн
Согласно данным СМИ, переговоры по этому поводу проводили французский лидер Эмманюэль Макрон и посланник президента США Стив Виткофф.
Кроме того, к ним присоединились украинские официальные лица.
Главная тема встречи — поиск путей для реального прекращения огня и установления продолжительного мира.
Как утверждают инсайдеры, участники переговоров заявили членам команды Дональда Трампа, что они полностью поддерживают главную цель президента США — как можно быстрее завершить войну.
По словам журналистов, европейские лидеры хотели узнать, какие действия рассматривает Белый дом, если российский диктатор Владимир Путин откажется остановить войну.
Более того, союзники Украины пытались убедить команду Трампа в важности усилить свою позицию в отношении Москвы, в том числе с помощью "широкомасштабного" пакета санкций.
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