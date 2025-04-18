Прекращение огня в Украине. США выбрали новый дедлайн

Как удалось узнать журналистам, команда американского лидера Дональда Трампа во время встречи с европейцами в Париже дала понять, что намерена обеспечить полное прекращение огня в войне РФ против Украины в течение нескольких недель.

США снова сменили дедлайн

Согласно данным СМИ, переговоры по этому поводу проводили французский лидер Эмманюэль Макрон и посланник президента США Стив Виткофф.

Кроме того, к ним присоединились украинские официальные лица.

Главная тема встречи — поиск путей для реального прекращения огня и установления продолжительного мира.

Как утверждают инсайдеры, участники переговоров заявили членам команды Дональда Трампа, что они полностью поддерживают главную цель президента США — как можно быстрее завершить войну.

Американские чиновники отметили, что ожидают значительного прогресса в ближайшее время, и участники встречи в четверг договорились работать в этом направлении. Поделиться

По словам журналистов, европейские лидеры хотели узнать, какие действия рассматривает Белый дом, если российский диктатор Владимир Путин откажется остановить войну.