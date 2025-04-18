Припинення вогню в Україні. США обрали новий дедлайн

Як вдалося дізнатися журналістам, команда американського лідера Дональда Трампа під час зустрічі з європейцями в Парижі дала зрозуміти, що мають намір забезпечити повне припинення вогню у війні РФ проти України протягом наступних кількох тижнів.

США знову змінили дедлайн

Згідно з даними ЗМІ, перемовини з цього приводу проводили французький лідер Емманюель Макрон і посланець президента США Стів Віткофф.

Окрім того, до них приєдналися українські офіційні особи.

Головна тема зустрічі — пошук шляхів для реального припинення вогню і встановлення тривалого миру.

Як стверджують інсайдери, учасники переговорів заявили членам команди Дональда Трампа, що вони повністю підтримують головну мету президента США — якнайшвидше завершити війну.

Американські посадовці зазначили, що очікують на значний прогрес найближчим часом, і учасники зустрічі в четвер домовилися працювати в цьому напрямку. Поширити

За словами журналістів, європейські лідер хотіли дізнатися, які дії розглядає Білий дім, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться зупинити війну.