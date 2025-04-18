Припинення вогню в Україні. США обрали новий дедлайн

Як вдалося дізнатися журналістам, команда американського лідера Дональда Трампа під час зустрічі з європейцями в Парижі дала зрозуміти, що мають намір забезпечити повне припинення вогню у війні РФ проти України протягом наступних кількох тижнів.
Головні тези:
- Учасники перемовин у Парижі обговорювали шляхи до реального припинення вогню та встановлення тривалого миру в регіоні.
- Європейські лідери продовжують відстоювати інтереси України під час переговорів.
США знову змінили дедлайн
Згідно з даними ЗМІ, перемовини з цього приводу проводили французький лідер Емманюель Макрон і посланець президента США Стів Віткофф.
Окрім того, до них приєдналися українські офіційні особи.
Головна тема зустрічі — пошук шляхів для реального припинення вогню і встановлення тривалого миру.
Як стверджують інсайдери, учасники переговорів заявили членам команди Дональда Трампа, що вони повністю підтримують головну мету президента США — якнайшвидше завершити війну.
За словами журналістів, європейські лідер хотіли дізнатися, які дії розглядає Білий дім, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться зупинити війну.
Ба більше, союзники України намагалися переконати команду Трампа у важливості посилити свою позицію щодо Москви, зокрема за допомогою "широкомасштабного" пакету санкцій.
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