Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке и в России Стив Виткофф выступил с новым бесстыдным заявлением. Он начал утверждать, что Украина может "меньше заботиться" о некоторых своих регионах, если они будут русскоязычными.
Главные тезисы
- Стив Виткофф цинично выразил мнение о возможной сдаче определенных украинских регионов.
- Заявления Путина спровоцировали негативную реакцию не только в Белом доме, но и среди республиканцев.
Виткофф продолжает продвигать свою пророссийскую позицию
По словам Виткоффа, российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с ним "был зациклен" на украинских территориях.
Посланник Трампа также цинично начал утверждать, что Россия, "возможно, получит некоторые регионы, но не все".
Он также озвучил предположение, что Украина может "меньше заботиться" о некоторых регионах, если там преобладает "русскоязычное" население.
Что важно понимать, Виткофф впервые упомянул об оккупированных Россией украинских территориях в интервью Такеру Карлсону в прошлом месяце.
Несмотря на это, он неправильно назвал их количество и затруднился вспомнить большинство их названий.
Впоследствии стало известно, что отдельные действия и заявления посланника Дональда Трампа, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали волну критики в Белом доме и даже в Республиканской партии.
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