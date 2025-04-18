Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке и в России Стив Виткофф выступил с новым бесстыдным заявлением. Он начал утверждать, что Украина может "меньше заботиться" о некоторых своих регионах, если они будут русскоязычными.

Виткофф продолжает продвигать свою пророссийскую позицию

По словам Виткоффа, российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с ним "был зациклен" на украинских территориях.

Посланник Трампа также цинично начал утверждать, что Россия, "возможно, получит некоторые регионы, но не все".

Он также озвучил предположение, что Украина может "меньше заботиться" о некоторых регионах, если там преобладает "русскоязычное" население.

Когда ты начинаешь смотреть на те пять регионов — Россия, тебе они важны, и тебе тоже важны, Украина. Стив Виткофф Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке и России

Что важно понимать, Виткофф впервые упомянул об оккупированных Россией украинских территориях в интервью Такеру Карлсону в прошлом месяце.

Несмотря на это, он неправильно назвал их количество и затруднился вспомнить большинство их названий.

Впоследствии стало известно, что отдельные действия и заявления посланника Дональда Трампа, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали волну критики в Белом доме и даже в Республиканской партии.